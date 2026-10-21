Pierre Sage: beşiktaş karşısında ilk golün maçın dengesini bozacağını düşünüyoruz

Pierre Sage basın toplantısında konuştu:

UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında yarın saat 22.00'de Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage basın toplantısı düzenledi. Sage, siyah-beyazlı ekibin hücum hattına dikkat çekerken, maç planlarında ilk golün önemine vurgu yaptı.

Maç stratejisi ve atmosfere bakış:

Sage, Beşiktaş taraftarlarının yarattığı atmosferi rakip için genelde dezavantaj sayıldığını ancak kendisinin bunu oyuncularını motive etmek için pozitif bir unsur olarak gördüğünü belirtti. Oyuncularının daha fazla odaklanmasını umduğunu söyleyen teknik adam, rakibi zorlayacaklarını ve ortaya çıkacak fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti. Sage sözlerini, "Bazı şeyleri değiştirmek zorundayız. Bu da ilk golü atarak olabilir" şeklinde özetledi.

Rakibin gücü ve geçmiş karşılaşma hatırlatması:

Basın toplantısında 2024-2025 sezonunda Olimpik Lyon teknik direktörüyken deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maç da hatırlatıldı. Sage, o dönemde Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş ile günümüz takımı arasında doğrudan kıyaslama yapmanın zor olduğunu; ancak bu sezon gördüğü kadarıyla takımın gerçekten iyi olduğunu vurguladı.

Sage, Beşiktaş'ın hücuma çıktıklarında uyguladığı yüksek baskı nedeniyle topu geri kazandıklarında önemli fırsatlar doğacağını ve bu anları değerlendirmelerinin gerekliliğini bir kez daha dile getirdi: "Hücuma çıktıklarında çok baskı yapıyorlar. Topu geri kazandığımızda bazı fırsatlara sahip olacağız."

Crystal Palace teknik heyeti, maç boyunca disiplinli kalıp ilk golü alarak rakibin oyun planını değiştirmeyi hedefliyor.

Takım içi yorumlar:

İngiliz savunmacı Tyrick Mitchell ise son haftalardaki olumsuz sonuçları çalışmaya bağlamadığını, bunun yerine oyuncuların daha agresif olması ve odak sorununu çözmesi gerektiğini söyledi. Mitchell, "Oyuncular olarak daha agresif olmalıyız. Odaklanmada sorunlar yaşıyoruz. Rakibin baskısını kırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Beşiktaş’ın çok güçlü bir takip olduğunu ve yarınki karşılaşmada ilk golü atarak siyah-beyazlıları plan değişikliğine zorlamak istediklerini söyledi.