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Çukurova Belediyesi'nde jandarma operasyonu

Adana'da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi binasında arama yapıyor; belediye önünde güvenlik önlemleri alındı, çok sayıda gözaltı kararı olduğu bildirildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 07:35

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 07:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çukurova Belediyesi'nde jandarma operasyonu

Çukurova Belediyesi'nde operasyon sürüyor

Adana'da jandarma ekipleri belediye binasında arama yapıyor. Belediyenin önünde güvenlik önlemleri alındı ve arama çalışmaları devam ediyor.

Operasyonun işleyişi:

Jandarma ekipleri belediye içinde sistematik arama gerçekleştiriyor ve bina çevresinde güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Gelişmeler:

Çalışmaların seyri ve olası gözaltılarla ilgili resmi mercilerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

ADANA’DA JANDARMA EKİPLERİ ÇUKUROVA BELEDİYESİ’NE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLİYOR.

ADANA’DA JANDARMA EKİPLERİ ÇUKUROVA BELEDİYESİ’NE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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