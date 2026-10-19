Çukurova Belediyesi'nde jandarma operasyonu

Çukurova Belediyesi'nde operasyon sürüyor

Adana'da jandarma ekipleri belediye binasında arama yapıyor. Belediyenin önünde güvenlik önlemleri alındı ve arama çalışmaları devam ediyor.

Operasyonun işleyişi:

Jandarma ekipleri belediye içinde sistematik arama gerçekleştiriyor ve bina çevresinde güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Gelişmeler:

Çalışmaların seyri ve olası gözaltılarla ilgili resmi mercilerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

ADANA’DA JANDARMA EKİPLERİ ÇUKUROVA BELEDİYESİ’NE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLİYOR.