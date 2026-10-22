Çukurova soruşturmasında liderlik suçlaması: Kozay ve Çetin adliyede

operasyon ve gözaltılar:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Ekim tarihinde Çukurova Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda toplam 51 şüphelinin olduğu bildirildi; aralarında mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin de bulunuyordu.

Operasyon sırasında ilk etapta 44 şüpheli gözaltına alındı, daha sonra yapılan ara yakalamalarla gözaltı sayısı 49'a yükseldi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

soruşturmanın yürütülmesi ve dosyadaki değerlendirmeler:

Soruşturma dosyasında Emrah Kozay hakkında "örgüt lideri" olduğu, Sıdıka Şire ile Soner Çetin hakkında ise "örgüt yöneticisi" pozisyonunda değerlendirildikleri kayıt edildi. Dosyada ayrıca bazı belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.

Belediyeden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelendi. Hazırlanan rapor ve diğer deliller doğrultusunda soruşturmayı yürüten savcılık operasyon kararını verdi.

iddiaların kapsamı: ihale, rüşvet ve "bankamatik" uygulamaları:

Soruşturmanın odağında belediyenin ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları bulunuyor. Dosyada, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen bazı alımlarda Kamu İhale Kanunu'ndaki istisna hükümlerinin usulsüz kullanıldığı öne sürülüyor.

Ayrıca yükleniciler tarafından hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet verildiği iddiaları soruşturuluyor. Dosyada, fiilen çalışmadığı halde belediye bütçesinden maaş alındığı belirtilen kişilere ilişkin incelemeler de yer alıyor; kamuoyunda "bankamatik memuru" olarak anılan sekiz kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı E.A.'nın da fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade edildi. Bu iddialar soruşturma dosyası kapsamında ayrıntılı şekilde inceleniyor.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli işlemler için savcılığa ve mahkemeye sevk edilmek üzere adliyeye getirildi. Sürecin ilerleyişi ve adli kararlar bekleniyor.

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANI EMRAH KOZAY SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.