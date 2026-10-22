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Gece denetimiyle Hatay yollarında alkol ve kask uygulaması

Dörtyol-Payas D-817 kara yolunda gece uygulamasında trafik ekipleri motosiklet kaskı ve sürücülerin alkol durumunu denetleyip uyardı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:14

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece denetimiyle Hatay yollarında alkol ve kask uygulaması

Gece uygulaması Dörtyol-Payas D-817'de yapıldı

Hatay’da polis ekipleri gece saatlerinde alkollü sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Dörtyol-Payas D-817 kara yolu üzerinde uygulama yapıldı.

denetimin kapsamı:

Denetimlerde motosiklet sürücülerinin kask kullanımı kontrol edildi, sürücülere yönelik alkol denetimleri yapıldı. Ekipler, durdurulan araç sürücülerinin alkol durumunu kontrol ederek trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

amaç ve uyarılar:

Yetkililer sürücüleri trafik kurallarına uymaları, motosiklet kullanırken kask takmaları ve alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının can güvenliğinin korunması amacıyla yapılan uygulamaların, trafik güvenliğini artırmaya yönelik sürdürüldüğü belirtildi.

HATAY’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GECE SAATLERİNDE ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERE YÖNELİK DENETİM...

HATAY’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GECE SAATLERİNDE ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLEREK, SÜRÜCÜLER TRAFİK KURALLARI KONUSUNDA UYARILDILAR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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