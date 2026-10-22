Gemiyanı'nda dere geçişine odaklı kanalizasyon yenilemesi

Türkeli'de dere geçişi hattı yenileniyor

Sinop’un Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi’nde dere geçişindeki kanalizasyon hattının ilgili kısmında yenileme çalışmaları yürütülüyor. Yapılan müdahaleler, bölgedeki kullanım sorunlarını çözmeyi ve altyapıyı daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Yenileme çalışmaları Liman Sokak, Yaşar Topçu Caddesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sokak, Muhsin Yazıcıoğlu Sokak, Gaffar Okan Sokak, Mimar Sinan Sokak, Kanuni Sultan Süleyman Sokak ve Aydınlık Sokak gibi mahalledeki ana ve ara güzergâhları kapsıyor. Dere geçişindeki hattın yenilenmesi, sokaklardaki altyapı bağlantılarına doğrudan etki ediyor.

İnceleme ve hedefler:

Bölgede devam eden çalışmaları İller Bankası Samsun Bölge Müdürü Afşin Çakır, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ile teknik ekip yerinde inceledi. Yetkililer, çalışmalarla kanalizasyon sorunlarının giderilmesi, altyapının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı bir sistem oluşturulması hedeflerinin sağlanacağını belirtti.

TÜRKELİ’DE KANALİZASYON HATTI YENİLENİYOR TÜRKELİ BELEDİYESİ, GEMİYANI MAHALLESİ’NDE KANALİZASYON HATTININ ARITMA SİSTEMİNE BAĞLANDIĞI DERE GEÇİŞİNDE YENİLEME ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR.