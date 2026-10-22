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Başakşehir'de ters yöne ısrar eden sürücüye 11 bin lira ceza

Başakşehir'de 20 Ekim'de ters yöne dönüş yapan sürücü sosyal medya kayıtlarıyla tespit edilip, iki ayrı ihlalden toplam 11 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Başakşehir'de ters yöne ısrar eden sürücüye 11 bin lira ceza

olay ve müdahale:

Olay, 20 Ekim Salı günü Başakşehir ilçesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JEE 61 plakalı otomobilin sürücüsü cadde üzerinde trafik kurallarını ihlal ederek ters yönde dönüş yaptı. Olayın ardından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği harekete geçti.

sosyal medya kayıtlarıyla tespit:

Trafik ekipleri, sosyal medya hesaplarında yer alan görüntüleri inceleyerek iddianın kaynağını araştırdı. 21 Ekim Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında yapılan incelemede söz konusu otomobilin plakası belirlendi ve devam eden çalışmalar sonucu sürücünün Tuğba A. olduğu tespit edildi. Polisler tarafından yapılan görüşmede, ihlalin 20 Ekim günü saat 15.41 sıralarında Ertuğrul Gazi Caddesi'nde gerçekleştiği doğrulandı.

ceza ve hukuki dayanak:

İnceleme sonucunda trafik ekipleri, sürücüye iki ayrı idari para cezası uyguladı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-c maddesi kapsamında trafik işaretlemelerine uymamaktan 1.000 lira, 46/2-h maddesi kapsamında ters yönde seyretmekten 10.000 lira olmak üzere toplam 11.000 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu yaptırım, trafik güvenliğinin sağlanması ve benzer ihlallerin caydırılması amaçlarıyla uygulandı.

Soruşturma kapsamında elde edilen görüntüler ve tespitler, yerel ekiplerin sosyal medya kaynaklarını takip ederek kanıt toplama yöntemini nasıl kullandığını ortaya koydu. Trafik denetimlerinin, hem kural ihlallerini kayıt altına alma hem de vatandaşların güvenliğini artırma yönünde sürdürüldüğü bildirildi.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE TERS YÖNE DÖNÜŞ YAPMAK İÇİN ISRARCI OLAN SÜRÜCÜ, GÖRÜNTÜLER SAYESİNDE...

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE TERS YÖNE DÖNÜŞ YAPMAK İÇİN ISRARCI OLAN SÜRÜCÜ, GÖRÜNTÜLER SAYESİNDE POLİS EKİPLERİNCE TESPİT EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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