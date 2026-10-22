Vali Aydın Baruş engellilerle iş birliği kapılarını aradı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Sadullah Efe ve yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret etti. Ziyaret, kentteki sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretler kapsamında samimi bir atmosferde gerçekleşti.

görüşmenin odağı:

Toplantıda, engelli vatandaşların günlük yaşamda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar ile bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik geliştirilen projeler ele alındı. Ayrıca kent genelinde yürütülen faaliyetler ve olası ortak çalışmalar masaya yatırıldı; dernek ile kurum arasında koordinasyon imkanları değerlendirildi.

valinin mesajı:

Görüşme sırasında engelli vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Baruş, toplumda eşit katılımın sağlanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Vali Baruş devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı ve destek sağlama iradesini ifade etti.

derneğin değerlendirmesi:

Dernek Başkanı Sadullah Efe ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Erzurum Valiliği'nin desteklerinin kendileri için önemli olduğunu belirtti ve Vali Baruş'a teşekkürlerini iletti. Toplantı; karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ ERZURUM ŞUBESİ BAŞKANI SADULLAH EFE’Yİ DERNEK BİNASINDA ZİYARET ETTİ.