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cumalıkızık’ta köprü sular altında kaldı, buskı müdahale ediyor

Bursa'da sağanak sonrası Yıldırım'daki Cumalıkızık Mahallesi'nde dere taştı; Cumalıkızık Parkı girişindeki köprü sular altında kaldı, BUSKİ çalışıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

cumalıkızık’ta köprü sular altında kaldı, buskı müdahale ediyor

Bursa'da yağışın yarattığı tablo:

Bursa'da etkili olan yoğun yağış kent genelinde olumsuzluklara yol açarken, Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesinde derelerin su seviyeleri yükseldi. Yağış sonrası yükselen sular, Cumalıkızık Parkı girişinde bulunan köprüyü tamamen ilânihâ sular altında bıraktı ve bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

BUSKİ'nin müdahalesi:

Bölgede taşkın riskine karşı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, kepçelerle yapılan müdahalelerle suyun kontrollü şekilde yönlendirilmesi ve birikimin azaltılması için çalışıyor; amaç su seviyesini düşürerek daha büyük hasarların önüne geçmek.

Vatandaşlar için risk ve uyarılar:

Yükselen su seviyesi mahalle sakinlerine zor anlar yaşatırken, yetkililer çalışmaların sürdüğünü bildiriyor. Yıldırım sınırları içindeki Cumalıkızık'ta yaşayanların ve bölgeyi ziyaret edenlerin sel riski olan noktalardan uzak durması, yetkililerin uyarı ve yönlendirmelerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Bursa’da sağanak yağış dereleri taşırdı: Cumalıkızık’ta köprü sular altında kaldı

Bursa’da sağanak yağış dereleri taşırdı: Cumalıkızık’ta köprü sular altında kaldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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