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Cumayeri'nde kadın çiftçiler tarıma ve kırsala katkılarını paylaştı

Cumayeri'de Kadın Çiftçiler Günü'nde bir araya gelen kadınlar, tarıma katkıları ve kırsal kalkınmadaki önemlerini vurguladı; zararlı mücadelesi de konuşuldu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumayeri'nde kadın çiftçiler tarıma ve kırsala katkılarını paylaştı

Program ve katılımcılar:

Cumayeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde ve Cumayeri Belediyesi katkısıyla düzenlenen törende, ilçenin tarımsal üretimine emek veren kadın çiftçiler bir araya geldi. Programa Cumayeri Kaymakamı Ceyhun Denli, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Cumayeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Çalışkan, kurum temsilcileri ve çok sayıda kadın üretici katıldı.

Kadın çiftçilerin üretime katkısı:

Programda konuşan Cumayeri Kaymakamı Ceyhun Denli, kadın çiftçilerin tarımsal üretimin her aşamasında gösterdikleri özveriyle hem üretime hem de kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunduklarını belirtti ve günlerini kutladı. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu da kadın üreticilerin ilçenin tarımsal üretimine ve ekonomik yaşamına sağladıkları katma değeri vurguladı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun konuşmasında, kadın çiftçilerin sürdürülebilir üretim, aile ekonomisinin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınma konularında üstlendikleri rollerin altını çizdi ve İl Müdürlüğü olarak kadın üreticilere destek verilmeye devam edileceğini söyledi.

Zararlı mücadeleleri ve dayanışma:

Programda ayrıca tarımsal üretimi tehdit eden zararlılar gündeme getirildi. Esra Uzun, özellikle kahverengi kokarca ile mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Zararlı ile mücadelede kışlak temizliği ve yerel desteklerin gerekliliğini vurgulayarak, kadın çiftçilerin bu süreçte üstlendikleri rolün büyük önem taşıdığını belirtti.

Katılımcılar, üretimin korunması ve kırsal alanda sürdürülebilirliğin sağlanması için kurumlar ile üreticiler arasında iş birliğinin güçlendirilmesinin gerektiğini ifade etti. Etkinlik, kadın çiftçilerin deneyimlerini paylaştığı ve yerel yönetimle tarımsal gündemlerin ele alındığı bir platform olarak değerlendirildi.

Gün, kadın üreticilere yönelik destek vaatlerinin yinelendiği, tarımsal sorunların yerinde tartışıldığı ve toplumsal dayanışmanın önemi üzerine mesajların verildiği bir buluşmayla son buldu.

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE, DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA...

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE, DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA, TARIMSAL ÜRETİME EMEKLERİYLE KATKI SAĞLAYAN KADIN ÇİFTÇİLER BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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