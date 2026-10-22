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Tezgahta genç ustalık: Gizem Direk 20 yaşında döner ustası

Gaziantep'te 20 yaşındaki Gizem Direk, 15 yaşında komi olarak başladığı işte döner ustalığına yükseldi ve aile bütçesine katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tezgahta genç ustalık: Gizem Direk 20 yaşında döner ustası

Gaziantep'te genç yaşta profesyonel tecrübe

Gaziantep'te yaşayan 20 yaşındaki Gizem Direk, meslek hayatına henüz 15 yaşında komi olarak başladı. İlk başta yalnızca harçlığını çıkarmak amacıyla girdiği iş yerinde, ustaları dikkatle izleyerek ve boş kaldığı anlarda tezgahın başında pratik yaparak mesleği öğrendi. Zamanla sorumlulukları artan Direk, kısa sürede döner kesme ve hazırlama dahil birçok aşamada ustalık seviyesine ulaştı.

öğrenme süreci ve günlük işleyiş:

Direk, başladığı dönemi ve ilerleyişini şu sözlerle anlattı: "15 yaşında harçlığımı çıkarmak için girdiğim iş yerinde komi olarak başladım. Hem işimi çok sevdiğim hem de çok merak ettiğim için ustaları izledim. Döner takmayı, kesmeyi ve işin her detayını onlardan öğrendim. Daha sonra tezgaha geçtim, paketleme işini öğrenirken ustalarımı izledim ve ardından döner ustası oldum."

Yoğun tempoda çalışan genç usta, siparişlere yetişmek için tezgah başında uzun saatler geçiriyor. Hazırlık, kesim tekniği ve tezgah düzeni gibi adımları öğrenmek için hem gözlem hem de tekrarın önemine vurgu yapıyor. Elde ettiği kazançla aile bütçesine katkı sağlaması, mesleğe devam etme motivasyonunu artırıyor.

toplumsal algı ve müşteri tepkileri:

Mesleğin geleneksel olarak "erkek işi" olarak görüldüğünü belirten Direk, aile ve çevresinden başlangıçta destek görmediğini söylüyor: "Ailem öncelikle bunun erkek işi olduğunu söyledi. Çevremdekiler de hiçbir şekilde desteklemedi. Ben ise yapabileceğimi söyledim. Çünkü biz kadınlar istediğimiz zaman her şeyi yapabiliyoruz ve her şeyi de çok güzel yapıyoruz."

Müşteriler genellikle tezgah başında kadın görünce şaşırıyor; özellikle kadın müşteriler "tezgahta kadın görmek ne kadar güzel" diyerek memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Direk, bu tür geri bildirimlerin ona onur ve enerji verdiğini belirtiyor.

Mesleğe dair teknik bir değerlendirme de yapan Direk, dönerin kalitesini şu şekilde açıkladı: "Dönerin kalitesini yağından ve suyundan anlayabiliriz. En lezzetli hali yağlı halidir. Yağsız döner çok kuru oluyor ve tatsız oluyor. Kısacası kestiğin dönerden yağ akarsa o döner hem kaliteli hem de çok lezzetlidir."

Gizem Direk'in hikayesi, genç yaşta iş hayatına atılan ve göze çarpan performansla mesleğinde ilerleyen kadın emeğinin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

GİZEM DİREK

GİZEM DİREK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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