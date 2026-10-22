Cumayeri'nde su kaynakları için teknik revizyon: bulanıklığa kalıcı müdahale

İnceleme ve çalışma alanı

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile İller Bankası teknik inceleme ekipleri, yoğun yağışların ardından ortaya çıkan su bulanıklığı sorununu çözmek amacıyla sahada bir araya geldi. Ekipler, Subaşı Köyü'nde bulunan içme suyu kaynağından itibaren isale hattı boyunca detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

yapılan tespitler ve müdahale

Saha ziyaretinde kritik noktalarda tespit edilen riskler ve hat üzerinde gerekli görülen revizyonlar belirlendi. Belediye yetkilileri, belirlenen alanlarda iyileştirme çalışmalarına öncelik verildiğini ve çalışmaların sistematik biçimde sürdürüldüğünü bildirdi.

belediye açıklaması ve halkın beklentisi

Başkan Mustafa Koloğlu, çalışmalarla ilgili olarak tespit edilen kritik noktalardaki iyileştirme ve revizyonların ara vermeden devam ettiğini vurguladı. Koloğlu, vatandaşların temiz, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması için tüm imkanlarla sahada olduklarını belirtti ve hattın tam kapasiteyle devreye alınacağını ifade etti. Ayrıca hemşehrilere sabır, anlayış ve destekleri için teşekkür etti.

Yetkililer, devam eden iyileştirme çalışmaları tamamlandığında ilçe genelinde su kalitesinin istikrarlı hale gelmesinin ve yaşanan bulanıklık sorununun kalıcı şekilde giderilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

CUMAYERİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOLOĞLU, YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN İLÇE GENELİNDE MEYDANA GELEN SU BULANIKLIĞI SORUNUNU KALICI OLARAK ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK AMACIYLA İLLER BANKASI TEKNİK İNCELEME EKİPLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.