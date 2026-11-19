Xi, Putin ve Trump üçlü görüşme sonucu ortak bildiri yayımladı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Shenzhen kentinde APEC Zirvesi marjında gerçekleşen üçlü görüşmenin ardından ortak bir açıklama yayımlandı. Bildiri, "Barışa Yönelik Çin-Rusya-ABD Devlet Başkanları Bildirisi" başlığını taşıyor ve üç ülkenin küresel konularda ortak sorumluluklarına vurgu yapıyor.

nükleer riskler:

Açıklamada üç liderin ortak değerlendirmesi olarak, "nükleer savaşın kazanılamayacağı ve asla yapılmaması gerektiği" bir kez daha vurgulandı. Üç ülke, nükleer risklerin azaltılması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda diyalog yürütme taahhüdünde bulundu; bu, doğrudan krizlerin tırmanmasının önüne geçmeye yönelik bir adım olarak sunuldu.

BM, enerji akışı ve uluslararası hukuk:

Bildiride ayrıca üç ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olduğu hatırlatıldı ve BM’nin küresel zorluklara daha etkin yanıt verebilmesi için reform kararlılığı ifade edildi. Enerji güvenliğine dair bölümde, Çin, Rusya ve ABD’nin rafine petrol ürünlerinin üretimini ve arzını artırmayı planladıkları ve tarafların istikrarlı enerji akışının önemini teyit ettikleri belirtildi.

Ortak açıklamada ayrıca devletin rızası ilkesi ile devlet yetkililerinin dokunulmazlıklarına saygı gösterilmesinin önemi vurgulandı; üç lider, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve benzer organların yargı yetkilerinin kötüye kullanılmaması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Bildirinin içeriği, liderlerin nükleer riskler, enerji arzı ve çok taraflı kurumların rolü konularında asgari bir ortak payda yakaladığını gösteriyor. Üç ülkenin bu konularda sürdürülecek diyalog ve işbirliği taahhüdü, küresel güvenlik gündeminde özellikle nükleer gerilimlerin azaltılmasına yönelik bir ileti olarak değerlendirilebilir.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, "Üç devlet başkanı, nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla yapılmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamıştır. Üç ülke, nükleer risklerin azaltılması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda diyalog yürütecektir" denildi.