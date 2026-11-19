DEM Parti'den YENİ Parti kararına eleştiri

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de kurulması beklenen İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararını ele aldı. Doğan, kararın süreç üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ve demokratik zeminin zayıflama riski taşıdığını belirtti.

Demokratik zemin endişesi:

Doğan, çerçeve yasanın "467 destek oyuyla" çıktığını hatırlatarak, bundan sonra oluşacak İzleme Komisyonu'nda "tüm grubu olan tüm siyasi partilerin yer almasının çok kritik bir değer taşıdığını" vurguladı. Açıklamasında, YENİ Parti'nin kararı ve Genel Başkan Özgür Özel'in söylemlerinin tartışılan konuların başında geldiğini ifade etti ve bu tutumun barış ile demokratik toplum sürecinin güven tesisine zarar verebileceğini söyledi.

Süreçte kapsayıcılık çağrısı:

Doğan, sürecin başarılı olması için somut ve güven verici demokratikleşme adımlarının atılmasının şart olduğunu belirtti. Kamuoyuna yansıyan kararların "sürece mesafeli kalma" algısı yaratabileceğini söyleyen Doğan, buna karşı çıktıklarını ve kararın yeniden değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

Konuşmasında ayrıca geçmişte yaşanan kırılma noktalarına da atıfta bulunan Doğan, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında İmralı'ya gidecek heyete üye vermeme, çerçeve yasa konusunda çıkan hayır oylarıyla yaşanan kırılma ve şimdi de İzleme Komisyonu'nda yer almama kararı" nın sürecin bütünselliğini zedeleyebileceğini belirtti.

Doğan, ülkenin uzun süredir devam eden sorunlarına vurgu yaparak, "50 yıldır süren bu savaşı durdurmak masada herkesin olmasını gerektirir" dedi. Özellikle ana muhalefetin ve grubu bulunan tüm partilerin komisyonda yer almasının zorunlu olduğunu söyledi ve aksi hâlde kararın "siyasetsizlik" olarak okunabileceğini dile getirdi.

Son olarak Doğan, YENİ Parti'nin kararını yeniden değerlendirerek Türkiye'nin barışına ve demokratik geleceğine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti ve partiye sürece katılma çağrısını yineledi.

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ AYŞEGÜL DOĞAN, PARTİ GENEL MERKEZİNDE KONUŞTU