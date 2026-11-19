Adıyaman'da salep deneme dikimi gerçekleştirildi

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında merkez ilçeye bağlı Bozhöyük köyünde 40 metrekarelik alanda salep bitkisinin deneme dikimi yapıldı. Proje, bitkinin Adıyaman'ın iklim ve toprak koşullarına uyumunu değerlendirmeyi amaçlıyor.

çalışmanın kapsamı ve yöntemi:

Deneme dikimi, tarımsal ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik pilot bir çalışma olarak planlandı. Ayrılan alanda yapılacak gözlemler ve kayıtlarla üretim koşulları, bakım gereksinimleri ve bitkinin gelişim göstergeleri takip edilerek uygunluk değerlendirmesi yapılacak.

amaç ve beklentiler:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, kentin tarımsal üretim potansiyelini geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Akkan, salep yetiştiriciliği imkânlarının araştırılmasının bölgesel üretim çeşitliliğini ve tarımsal katma değeri artırmaya katkı sağlayacağını ifade etti ve çalışmaların süreceğini vurguladı.

Deneme sürecinden elde edilecek bulgular, uygunluk tespit edilmesi halinde daha geniş alanlarda üretim imkânlarının değerlendirilmesi için temel oluşturacak. Müdürlük, izleme sonuçlarına göre sonraki uygulama ve yaygınlaştırma adımlarını planlayacak.

ADIYAMAN’DA, SALEP BİTKİSİNİN BÖLGE KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNU ARAŞTIRMAK AMACIYLA DENEME DİKİMİ YAPILDI.