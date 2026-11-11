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Liderler zirvesinde Erdoğan COP31 anı panosuna imza bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya EXPO'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında üzerinde COP31 logosu bulunan anı panosunu imzaladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 22:58

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EDİTÖR: Caner Şahin

Liderler zirvesinde Erdoğan COP31 anı panosuna imza bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan anı panosunu imzaladı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya EXPO alanında gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi sırasında anı panosunu imzaladı. Panoda COP31 logosu yer aldı ve imza, zirvenin anısına atıldı.

etkinlik ve mekan:

Zirve kapsamında düzenlenen etkinlikler alanında yer alan panonun imzalanması, toplantı programı çerçevesinde gerçekleşti. İşlem, Antalya EXPO'daki tören niteliğindeki uygulamalar arasında yer aldı.

simge ve sonuç:

Atılan imza, konferansın anısına yönelik resmi bir işaret olarak değerlendirildi; bu tür uygulamalar, liderlerin katılımını ve zirvenin önemini görsel olarak vurguluyor. İmza, toplantının kayıtlarına geçen bir anı unsuru oldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, COP31 LİDERLER ZİRVESİ&#039;NİN ANI PANOSUNU İMZALADI.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, COP31 LİDERLER ZİRVESİ'NİN ANI PANOSUNU İMZALADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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