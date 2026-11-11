Liderler zirvesinde Erdoğan COP31 anı panosuna imza bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan anı panosunu imzaladı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya EXPO alanında gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi sırasında anı panosunu imzaladı. Panoda COP31 logosu yer aldı ve imza, zirvenin anısına atıldı.

etkinlik ve mekan:

Zirve kapsamında düzenlenen etkinlikler alanında yer alan panonun imzalanması, toplantı programı çerçevesinde gerçekleşti. İşlem, Antalya EXPO'daki tören niteliğindeki uygulamalar arasında yer aldı.

simge ve sonuç:

Atılan imza, konferansın anısına yönelik resmi bir işaret olarak değerlendirildi; bu tür uygulamalar, liderlerin katılımını ve zirvenin önemini görsel olarak vurguluyor. İmza, toplantının kayıtlarına geçen bir anı unsuru oldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, COP31 LİDERLER ZİRVESİ'NİN ANI PANOSUNU İMZALADI.