Rusya’da görev başında hayatını kaybeden büyükelçi Alexander Darchiev

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev’in 11 Kasım tarihinde, 66 yaşında ani şekilde hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, olayın derin üzüntü yarattığı ve diplomat için taziyelerin iletildiği belirtildi.

dışişleri bakanlığının açıklaması:

Açıklamada Darchiev, üstün bir diplomat, deneyimli bir lider, nazik bir dost ve öğretmen olarak nitelendirildi. Bakanlık, Darchiev’in ABD konularında son derece yetkin bir profesyonel ve önemli bir uzman olduğunu vurgulayarak, dış politikanın kritik bir alanında görev yaptığını kaydetti.

Metinde, ölüm sebebine ilişkin herhangi bir detay verilmedi ve Rus diplomatlar Darchiev’in ailesine ile yakınlarına taziyelerini iletti. Bakanlık, meslektaşlarının hatırasının kalplerinde yaşayacağını da ifade etti.

kısa kariyer özeti:

Darchiev, Mart 2025'te Rusya’nın ABD Büyükelçisi olarak atanmıştı. Atama öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kuzey Amerika Departmanı Başkanı olarak görev yapmış olan Darchiev, ayrıca 2014-2021 yılları arasında Rusya’nın Kanada Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.

Haberde belirtilen bilgiler, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi açıklamaya dayanmaktadır. Ölümün ani olduğu kaydedilirken, kurum yetkilileri tarafından taziye ve anma mesajlarına yer verildi.

Diplomatın vefatı, görevde bulunduğu dönemde dikkat çeken ataması ve daha önce üstlendiği sorumluluklar bağlamında Moskova’nın Kuzey Amerika ile yürüttüğü temaslarda yankı bulacak.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, RUSYA’NIN ABD BÜYÜKELÇİSİ ALEXANDER DARCHİEV’İN 66 YAŞINDA ANİ BİR ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BİLDİRDİ.