Dolar 50,2269 +0,02%
Euro 55,7254 -0,66%
Bist 11.666,42 +0,04%
Altın Gram 6.449,64 -0,90%
EUR/USD 1,1091 -0,68%
Brent Petrol 92,50 +1,10%
--°

Rusya’da görev başında hayatını kaybeden büyükelçi Alexander Darchiev

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev’in 11 Kasım’da 66 yaşında ani şekilde yaşamını yitirdiğini; Mart 2025 ataması ve Kanada büyükelçiliği geçmişini hatırlattı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 23:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Rusya’da görev başında hayatını kaybeden büyükelçi Alexander Darchiev

Rusya’da görev başında hayatını kaybeden büyükelçi Alexander Darchiev

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev’in 11 Kasım tarihinde, 66 yaşında ani şekilde hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, olayın derin üzüntü yarattığı ve diplomat için taziyelerin iletildiği belirtildi.

dışişleri bakanlığının açıklaması:

Açıklamada Darchiev, üstün bir diplomat, deneyimli bir lider, nazik bir dost ve öğretmen olarak nitelendirildi. Bakanlık, Darchiev’in ABD konularında son derece yetkin bir profesyonel ve önemli bir uzman olduğunu vurgulayarak, dış politikanın kritik bir alanında görev yaptığını kaydetti.

Metinde, ölüm sebebine ilişkin herhangi bir detay verilmedi ve Rus diplomatlar Darchiev’in ailesine ile yakınlarına taziyelerini iletti. Bakanlık, meslektaşlarının hatırasının kalplerinde yaşayacağını da ifade etti.

kısa kariyer özeti:

Darchiev, Mart 2025'te Rusya’nın ABD Büyükelçisi olarak atanmıştı. Atama öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kuzey Amerika Departmanı Başkanı olarak görev yapmış olan Darchiev, ayrıca 2014-2021 yılları arasında Rusya’nın Kanada Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.

Haberde belirtilen bilgiler, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi açıklamaya dayanmaktadır. Ölümün ani olduğu kaydedilirken, kurum yetkilileri tarafından taziye ve anma mesajlarına yer verildi.

Diplomatın vefatı, görevde bulunduğu dönemde dikkat çeken ataması ve daha önce üstlendiği sorumluluklar bağlamında Moskova’nın Kuzey Amerika ile yürüttüğü temaslarda yankı bulacak.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, RUSYA’NIN ABD BÜYÜKELÇİSİ ALEXANDER DARCHİEV’İN 66 YAŞINDA ANİ BİR...

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, RUSYA’NIN ABD BÜYÜKELÇİSİ ALEXANDER DARCHİEV’İN 66 YAŞINDA ANİ BİR ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BİLDİRDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaderlerimiz birbirine bağlı: Murat Kurum'dan ortak iklim eylemi çağrısı
images

Streeting’e açık çağrı: Rusya Savunma Bakanlığı telefonla görüşmeye hazır
images

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan diplomasi akşamında liderlerle buluşt...
images

Liderler zirvesinde Erdoğan COP31 anı panosuna imza bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cennetabat’ta husumet arabuluculukla son buldu

Atlas Okyanusu'ndan gelen Charles, Portekiz ve İspanya'da acil önlemlere yol açtı

Kaderlerimiz birbirine bağlı: Murat Kurum'dan ortak iklim eylemi çağrısı

Bayrampaşa'da yıkım sırasında bitişik bina zarar görünce tedbir amaçlı tahliye edildi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı