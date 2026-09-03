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Cumhurbaşkanı yardımcısı KKTC'de: Girne faciası nedeniyle taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında 9 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciası nedeniyle taziye amacıyla KKTC'ye geldi ve temaslarda bulunacak.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Merve Çelik

Cumhurbaşkanı yardımcısı KKTC'de: Girne faciası nedeniyle taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı yardımcısı KKTC'ye geldi

Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulunmak üzere geldi. Ziyaretin gerekçesi, Girne açıklarında yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasıdır.

Ercan Havalimanı'ndaki karşılama:

Ercan Havalimanında Yılmaz'ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel karşıladı. Resmi karşılama töreninde kısa görüşmeler gerçekleştirildiği ve ziyaretin hemen ardından taziye programına geçildiği bildirildi.

Taziye ziyareti ve beklenen temaslar:

Ziyaret kapsamında Yılmaz'ın, Filo Jet faciasında yaşamını yitirenlerin aileleriyle ve yetkililerle görüşmesi, taziye mesajlarını iletmesi bekleniyor. Resmi kaynaklar, ziyaret sırasında yapılacak temasların hem taziye hem de olayın etkilediği çevrelerle dayanışma amaçlı olacağını belirtti.

Ziyaretin süresi ve ayrıntılı görüşme programı hakkında resmi açıklama yapılana dek, Yılmaz'ın temaslarının öncelikle taziye ve destek odaklı olduğu vurgulanıyor.

GİRNE AÇIKLARINDA 9 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ GEMİ KAZANININ ARDINDAN TAZİYE ZİYARETİNDE...

GİRNE AÇIKLARINDA 9 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ GEMİ KAZANININ ARDINDAN TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNMAK ÜZERE KKTC’YE GELEN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’I (SAĞDA) ERCAN HAVALİMANI’NDA KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL(SOLDA) KARŞILADI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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