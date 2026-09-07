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Tarih okumalarına yönelik eleştiri ve bölgesel mesaj

Erdoğan, Selçuklu ve Osmanlı’yı yok sayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmadığını söyledi; vakur tavır, güçlenme ve KKTC işbirliği vurgusu öne çıktı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 18:20

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Tarih okumalarına yönelik eleştiri ve bölgesel mesaj

Erdoğan'ın mesajının ana hatları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında tarih ve dış politika ilişkisini ön plana çıkardı. "Selçuklu ve Osmanlı’yı yok sayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmuyoruz." sözleriyle tarihsel mirasın güncel siyaset üzerindeki önemine işaret etti ve bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Konuşmada ayrıca, "Vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin." ifadesiyle dış politikada izlenen kontrollü ve kararlı duruşun altı çizildi.

Bölgesel tutum ve işbirlikleri:

Erdoğan, ülkenin güçlenmesine yönelik adımların ve bölgesinde barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaların devam edeceğini vurguladı: "Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler."

KKTC ile sürdürülen işbirliğine dair verdiği örnekte ise, "KKTC ile işbirliği içerisinde hali hazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz" sözleriyle somut destek detayına yer verildi.

Genel olarak konuşma, tarihsel kimliğin korunması, ülkenin güçlenme hedefi ve bölgesel işbirliklerinin önemini aynı çerçevede ele alan, hem iç kamuoyuna hem de uluslararası muhataplara yönelik net mesajlar içerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Selçuklu ve Osmanlı&#039;yı yok sayan tarih okumalarını iyi niyetli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selçuklu ve Osmanlı'yı yok sayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmuyoruz."

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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