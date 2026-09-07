Gençlerin fırçası hedefe ulaştı: 25 öğrenci 25 başarı

Merkezefendi Sanat Merkezi'nden tam kadro geçiş

Merkezefendi Belediyesi'nin ücretsiz eğitim ve kültür çalışmaları kapsamında düzenlenen Akademik Resim Kursu, katılımcı gençlere somut bir gelecek kapısı araladı. 25 öğrencinin tamamı, girdikleri yetenek sınavlarında başarılı olarak güzel sanatlar liseleri ve fakültelerine yerleşti. Bu sonuç, belediyenin sanat alanındaki yatırımlarının gençlerin mesleki yönelimi ve eğitim fırsatlarına doğrudan katkı sağladığını gösterdi.

Eğitim modeli ve uygulama süreci:

Kursa katılan gençler, alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde akademik resim eğitimi aldı. Ders programı, temel çizim tekniklerinden kompozisyon ve form çalışmalarına kadar uzanan yoğun bir uygulama ağı içeriyordu. Eğitim sürecinde sınav hazırlığı, portfolyo çalışmaları ve deneme sınavları ile öğrencilerin yetenekleri değerlendirilip güçlendirildi; bu yaklaşım sınav başarısına doğrudan yansıdı.

Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi'nin sunduğu ortam, malzeme desteği ve rehberlik hizmetleri, öğrencilerin sanat becerilerini geliştirmelerinde belirleyici oldu. Kursun ücretsiz olması, farklı sosyoekonomik arka planlardan gelen gençlerin de eşit fırsatlarla eğitim almasını sağladı.

Başkan Doğan'ın değerlendirmesi:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, gençlerin elde ettiği başarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların hayallerinin peşinden gitmesi, emek vermesi ve başarıya ulaşması bizleri gururlandırıyor. Merkezefendi Belediyesi olarak eğitim, sanat ve kültüre katkı sunmaya, gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamaya devam edeceğiz. 25 öğrencimizin 25’inin de hayallerindeki güzel sanatlar liseleri ve fakültelerini kazanması bizler için büyük bir mutluluk. Gençlerimizi ve onları yetiştiren kıymetli hocalarımızı yürekten kutluyor, sanat yolculuklarında başarılarının devamını diliyorum."

Başkan Doğan'ın vurguladığı destek taahhüdü, belediyenin gençlere yönelik kültür ve sanat hizmetlerinin süreceğinin işareti olarak değerlendirildi. Bu başarı, yerel düzeyde sürdürülen ücretsiz kursların gençlerin eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmasında ne denli etkili olabildiğinin somut bir örneği olarak öne çıktı.

Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi'nin önümüzdeki dönemde benzer programlarla gençlerin yanında olmaya devam etmesi bekleniyor; bu tür girişimler hem bireysel gelişimi destekliyor hem de bölgesel kültür sanat kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN AKADEMİK RESİM KURSU'NA KATILAN 25 ÖĞRENCİNİN TAMAMI, GÜZEL SANATLAR LİSELERİ VE FAKÜLTELERİNİ KAZANARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. BAŞKAN DOĞAN, "EĞİTİM, SANAT VE KÜLTÜRE KATKI SAĞLAMAYA, GELECEĞİMİZİN TEMİNATI GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA HER ZAMAN DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.