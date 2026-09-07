Yarısı Bizden'in süresi 31 Aralık 2027'ye uzatıldı, Erdoğan'dan bölgesel mesajlar

kamuya açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Yarısı Bizden projesine ilişkin kararın uzatıldığını duyurdu. "Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz" sözleriyle değişikliği kamuoyuna aktardı.

projeye ilişkin karar:

Erdoğan'ın ilanı, projenin yürütülmesine devam edileceğini ve faydalanıcılar açısından süre güvenliği sağlandığını gösteriyor. Uzatma kararı, projenin planlanan dönemin ötesinde sürdürülmesini ve uygulama takibinin devamını amaçlıyor.

dış politika ve bölgeden değerlendirme:

Konuşmada dış politika gündemine de geniş yer verildi. Erdoğan, uluslararası ilişkilerde yeni dengelere işaret ederek, "Birleşmiş Milletler’in tamamlayıcısı olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile münasebetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde ise İsrail kaynaklı gerilimlerin etkilerine dikkat çekti: "İsrail’in tertip ve tahrikleriyle başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı, sadece kardeş Körfez ülkeleri değil, ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad Mutabakatı’nı akim bırakan da yine İsrail’in yalanları ve sabotajlarıdır."

Erdoğan konuşmasını, ülkenin konumuna ve hedeflerine vurgu yaparak tamamladı: "Bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz." Bu ifadeler, hem iç politika hem de bölgesel istikrar bağlamında kararlılığa işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz"