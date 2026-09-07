Üsküdar'da hizmet beklentisi yükselirken AK Parti meclisi protesto etti

AK Parti'den belediye binası önünde tepki

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı yönetimi, Üsküdar Belediye Meclisi'nde yaşanan gelişmelere ve belediye başkan vekilliği seçimine ilişkin tepkisini belediye binası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla gösterdi. İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, CHP ile Yeni Partili bazı meclis üyelerinin 5 Eylül'deki seçime katılmamasını gerekçe göstererek Cumhur İttifakı grubunun o günkü olağan meclis toplantısına katılmayacaklarını duyurdu.

Sarıcaoğlu, açıklamasında meclisin gündeminde Üsküdarlıların günlük hayatını ilgilendiren adımlar yerine siyasi hesapların öne çıktığını savundu ve ilçedeki hizmet aksaklıklarına dikkat çekti.

Protestonun gerekçesi ve önceki seçim süreci:

Sarıcaoğlu, 5 Eylül Cumartesi günü yapılan belediye başkan vekilliği seçimine ilişkin süreci değerlendirirken, Cumhur İttifakı olarak 21 meclis üyelerinin eksiksiz şekilde katıldığını belirtti. Buna karşın, Beylikdüzü merkezli kayyım heyeti ve bazı meclis üyelerinin seçime katılmama kararı alarak gerekli çoğunluğun oluşmasını engellediğini iddia etti. Sarıcaoğlu, konuya dair şu ifadeleri kullandı: "Üsküdar Belediye Meclisi, siyasi hesaplara göre kapısı açılıp kapanacak bir salon değildir."

Ayrıca Sarıcaoğlu, sürecin tek seferlik olmadığını, 5 Ağustos'taki ilk belediye başkan vekilliği seçiminde de benzer usulsüzlükler yaşandığını savundu. İlçe başkanı, yönetimin son iki buçuk yılda hizmet üretmediğini, belediyenin ağır bir borç yüküyle karşı karşıya olduğunu ve ilçenin ciddi hizmet açıklarıyla sınandığını belirtti; ayrıca ilçe gündeminde "10 milyara yakın borç" ifadesiyle sorunların boyutuna vurgu yaptı.

İttifakın tutumu ve çağrısı:

AK Parti Üsküdar yönetimi, meclisteki duruşunu "hizmet bekleyen Üsküdarlıların sesi olmak" şeklinde özetledi. Sarıcaoğlu, Cumhur İttifakı'nın yarın yapılacak meclis toplantısına 21 meclis üyesiyle eksiksiz katılacağını ve meclisin hür iradesine güven duyduklarını söyledi. Meclis üyelerini, baskı altında kalmadan vicdanları ve Üsküdar'ın geleceği doğrultusunda oy kullanmaya çağırdı.

Sarıcaoğlu'nun vurguladığı ana talepler arasında belediyenin enerjisinin soruşturmalara ve siyasi çekişmelere değil hizmete yöneltilmesi, gençlere, esnafa ve ailelere yönelik somut adımlar atılması ile mahallelere yatırımların hızlandırılması yer aldı. "Üsküdar'ın kaybedecek bir günü daha yok" ifadesiyle, ilçede hizmet üretiminin aciliyeti öne çıkarıldı.

Toplantıya katılmama kararı ve beklentiler:

Bugünkü meclis toplantısına Cumhur İttifakı grubu olarak katılmama kararı aldıklarını açıklayan Sarıcaoğlu, bunun bir protesto ve uyarı niteliği taşıdığını söyledi. Sarıcaoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi, bugün de meclisin gündeminde Üsküdarlı komşularımızın hayatını kolaylaştıracak, kentsel dönüşümü hızlandıracak, gençleri ve çocukları mutlu edecek hiçbir çalışma bulunmuyor. 29 aydır bununla mücadele ediyoruz" diyerek mevcut yönetime eleştirisini sürdürdü.

Yarın (8 Eylül Salı) yapılacak belediye başkan vekilliği seçiminde Cumhur İttifakı'nın tavrının net olacağını belirten Sarıcaoğlu, meclis üyelerini demokrasinin, hukukun ve Üsküdar halkının iradesine sahip çıkmaya davet etti. Açıklamada, çağrının kavgadan ziyade çözüm ve hizmet odağı taşıdığı tekrarlandı; amaçlarının Üsküdar'ın itibarını ve halk emanetini korumak olduğu ifade edildi.

AK Parti Üsküdar yönetiminin eylemi, yerel siyasette hizmet üretimi, meclis işleyişi ve temsil tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Yarınki oturum ve başkan vekilliği seçiminin sonucu, ilçedeki yönetim krizi ve hizmet talebine nasıl yanıt verileceğine dair önemli bir gösterge olacak.

İSTANBUL (İHA) - AK PARTİ ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI TAHA SARICAOĞLU, CHP VE YENİ PARTİLİ MECLİS ÜYELERİNİN 5 EYLÜL’DEKİ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİNE KATILMAMASINA TEPKİ GÖSTEREREK, CUMHUR İTTİFAKI GRUBUNUN BUGÜNKÜ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA KATILMADIĞINI AÇIKLADI. SARICAOĞLU, "ÜSKÜDAR BELEDİYE MECLİSİ SİYASİ HESAPLARA GÖRE KAPISI AÇILIP KAPANACAK BİR SALON DEĞİLDİR. YARIN YAPILACAK BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİNDE 21 MECLİS ÜYEMİZLE YERİMİZİ ALACAĞIZ" DEDİ.