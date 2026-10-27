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cumhuriyet coşkusu kortlara taşındı: genç raketler 29 ekimi kortlarda kutladı

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Tenis Turnuvası üç gün sürdü; 8-9 ve 11-12 yaş sporcuları Hüdavendigar'da Cumhuriyet coşkusunu kortlarda yaşadı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Kerem Güneş

cumhuriyet coşkusu kortlara taşındı: genç raketler 29 ekimi kortlarda kutladı

cumhuriyet coşkusu kortlara taşındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Tenis Turnuvası, genç sporculara üç gün boyunca kortlarda buluşma imkânı sundu. Etkinlik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

kategoriler ve mücadele:

Turnuva, Hüdavendigar Spor Tesislerinde 3 gün sürdü ve 8-9 ve 11-12 yaş kategorilerindeki sporcuların mücadelesine sahne oldu. Genç raketler, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu sporla birleştirerek yeteneklerini sergiledi; organizasyonun amacı çocukları erken yaşta sporla buluşturmak ve fiziksel aktiviteyi yaygınlaştırmaktı.

ödül töreni ve kapanış:

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde ödüller, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy tarafından verildi. Etkinlik, Cumhuriyet kutlamalarına spor odaklı anlamlı bir katkı sundu ve genç sporcuların gelişimini desteklemeyi hedefleyen bir organizasyon olarak tamamlandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ‘29...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ‘29 EKİM CUMHURİYET TENİS TURNUVASI’ DÜZENLENDİ. ÜÇ GÜN SÜREN TURNUVADA GENÇ SPORCULAR, CUMHURİYET COŞKUSUNU KORTLARDA YAŞADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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