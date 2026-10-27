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Cumhuriyet coşkusu Menteşe voleybol sahasında buluştu

Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Voleybol Turnuvası, sporun birleştirici gücüyle 29 Ekim coşkusunu ve Cumhuriyetin 103'üncü yılını kutladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Cumhuriyet coşkusu Menteşe voleybol sahasında buluştu

turnuvada coşku ve rekabet:

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Voleybol Turnuvası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yoğun ilgi gördü. Menteşe Spor Salonunda sahaya çıkan sporcular, turnuva boyunca hem rekabeti hem de bayram coşkusunu aynı anda yaşattı.

oyun atmosferi ve katılım:

Organizasyonda amatör ve genç takımlar bir araya gelerek voleybolun heyecanını izleyicilere taşıdı. Seyirciler, salonu doldurarak takımlara destek verirken, fair play ve dayanışma ruhu ön plana çıktı. Etkinlik, yerel topluluğun spor ve kültürel etkinliklere katılımını artırma hedefini de destekledi.

cumhuriyetin yıl dönümüne vurgu:

Turnuva boyunca yapılan konuşmalarda 29 Ekimin ve Cumhuriyetin değerlerinin altı çizildi; organizasyon, Cumhuriyet’in 103'üncü yılının anlamını spor aracılığıyla yeniden hatırlattı. Etkinlik, hem yarışma hem de kutlama formatıyla bayramın toplumsal boyutunu sahaya taşıdı.

Yerel yöneticiler ve spor temsilcileri, benzer etkinliklerin artarak sürmesini dilediklerini belirtti. Turnuva, Menteşe’de Cumhuriyet coşkusunun yaşayan bir örneği olarak kayda geçti ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi.

CUMHURİYET COŞKUSU VOLEYBOL SAHASINA TAŞINDI

CUMHURİYET COŞKUSU VOLEYBOL SAHASINA TAŞINDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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