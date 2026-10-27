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Pedallarla Bozdoğan'da cumhuriyet coşkusu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet kortejinde öğretmenler, öğrenciler ve kurum temsilcileri Cumhuriyetin 103. yılını pedal çevirerek kutladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Pedallarla Bozdoğan'da cumhuriyet coşkusu

Bozdoğan'da cumhuriyet heyecanı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen bisiklet korteji, çocukların ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, sokaklara taşınan coşku ve bayram havasıyla dikkat çekti.

kortejde kimler vardı:

Korteje Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, eşi Hakime Büşra Purtul Sözen, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar ellerindeki bayraklarla belediye ve ana caddeler boyunca topluca pedal çevirdi.

etkinliğin anlamı ve atmosferi:

Etkinlik, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünde gençlerin bayram coşkusunu görünür kıldı. Öğrenciler, bisikletleriyle kortejde yer alarak Cumhuriyet Bayramı sevincini paylaşırken, öğretmenler ve yerel yöneticiler de etkinliğe destek verdi. Kortej, Bozdoğan sokaklarında birlik ve paylaşım duygusunu pekiştirdi.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BİSİKLET...

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BİSİKLET KORTEJİNDE ÇOCUKLAR, CUMHURİYET COŞKUSUNU PEDAL ÇEVİREREK YAŞADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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