Bolvadin'de genç yıldız Tuana Günyaz 100 metrede ipi göğüsledi

Derekarabağlı sporcu ilçe birinciliğine ulaştı:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen okullar arası atletizm yarışmaları, genç sporcuların performanslarıyla dikkat çekti. Derekarabağ Ortaokulu öğrencisi Tuana Günyaz, kızlar 100 metre kategorisinde rakiplerini geride bırakarak ilçe birincisi oldu.

yarışmanın amacı ve organizasyonu:

Etkinlik, Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşti. Yarışmaların hedefi, öğrencileri spora teşvik etmek ve yetenekli gençleri keşfetmek olarak açıklandı. Organizasyon, saha düzeni ve yönerge uyumu açısından sorunsuz ilerleyerek katılımcılara güvenli bir yarış ortamı sundu.

gösterilen performans ve ilçe yönetiminin değerlendirmesi:

Tuana Günyaz pistteki hızı ve istikrarlı çıkışıyla öne çıktı; sergilediği azim sayesinde kürsüye çıktı. Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş ise ilçe genelinde eğitim ve spor projelerine verdikleri önemi vurgulayarak başarıyı takdir etti. Yetkililer, benzer organizasyonların genç sporcuların gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE DÜZENLENEN OKULLAR ARASI ATLETİZM YARIŞMALARI BÜYÜK BİR HEYECANA SAHNE OLURKEN, DEREKARABAĞ ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ TUANA GÜNYAZ, KIZLAR 100 METRE KATEGORİSİNDE RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK İLÇE BİRİNCİSİ OLDU.