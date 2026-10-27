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Cumhuriyet coşkusuyla bilimi keşfeden çocuklar

Cumhuriyetin 103. yılında Efeler Belediyesi Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, 8–9 yaş öğrencilerine uygulamalı atölyelerle bilimi sevdirtti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Cumhuriyet coşkusuyla bilimi keşfeden çocuklar

Cumhuriyet coşkusuyla bilimi keşfeden çocuklar

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirme amacıyla hizmet veren Efeler Belediyesi Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Cumhuriyetin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla özel bir okulun 8 ve 9 yaş grubundaki öğrencilerini ağırladı. Ziyaret, hem eğitsel içerikleri deneyimlemek hem de bayram sevincini birlikte yaşamak üzerine kurgulandı.

Parkta neler yapıldı:

Parkta yer alan Sezar şifreleri, hilbert küpü ve benzeri eğitim amaçlı oyun grupları, uzman eğitmenler eşliğinde çocuklara tanıtıldı. Teorik bilgilerin pratiğe döküldüğü alanlarda öğrenciler oyun gruplarını bizzat deneyimleyerek problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Atölye çalışmaları, çocukların merakını tetiklemeye ve özgün fikirler üretmelerine olanak sağladı.

Bayram atmosferi ve eğitim etkisi:

Etkinlik sırasında Cumhuriyet çocuklarının kırmızı beyaz kıyafetleri ve ellerindeki Türk Bayrakları ile alanı doldurmaları parka bayram coşkusunu taşıdı. Anıl Yetişkin’in eğitime ve çocukların gelişimine sunduğu katkılar doğrultusunda park, hem kutlama hem de öğrenme mekânı olarak görev yaptı. Öğrenciler bilimsel etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, aynı zamanda ekip çalışması ve mantıksal düşünme becerilerini pekiştirdi.

Park yetkilileri, benzer etkinliklerin gelecekte de sürdürüleceğini belirterek çocukların erken yaşta bilimle tanışmasının önemine dikkat çekti. Bu tür uygulamalı programların, teorik eğitimi destekleyerek çocukların araştırma ve çözüm üretme yeteneklerini güçlendirdiği vurgulandı.

ÖĞRENCİLER MATEMATİK VE BİLİM PARKI’NI GEZDİ

ÖĞRENCİLER MATEMATİK VE BİLİM PARKI’NI GEZDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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