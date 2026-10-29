Cumhuriyet töreninde yağmura aldırmadan Atatürk'ü koruyan küçük yürek

Hatay'da 29 Ekim'de duygulandıran görüntü

Hatay'ın Kumlu ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği sırasında etkili olan yağmur, törende duygulu bir anı ortaya çıkardı. İkincik sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, elindeki şemsiye ile Atatürk'ün maketinin ıslanmasını önlemeye çalıştı. Küçük kızın dikkati ve görünümü, törene katılanların ilgisini çekti.

Minik öğrencinin davranışı:

Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olan Meryem Birce, öğretmeni Sinem Elif Büyük'ün de bulunduğu etkinlikte, yağmura aldırış etmeden maketi şemsiyesiyle korudu. Bu anlar, Cumhuriyet töreninin öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı.

Etkinlikteki tepkiler:

O anların kayda geçen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede beğeni topladı. Küçük öğrencinin Atatürk'e gösterdiği saygı ve özen, izleyenlerin yüreklerini ısıtan detay olarak kaydedildi.

SINIF ÖĞRETMENİ SİNEM ELİF BÜYÜK VE ÖĞRENCİSİ MERYEM BİRCE