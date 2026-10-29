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Cumhuriyetin 103. yılında Erdoğan'dan güçlü yarın vurgusu

Erdoğan, Cumhuriyet'in 103. yılı mesajında son 24 yılda kaydedilen ilerlemelerle ülkenin bugün dünden daha güçlü ve itibarlı olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Cumhuriyetin 103. yılında Erdoğan'dan güçlü yarın vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 103. yıl mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı video mesajında milletin Cumhuriyet coşkusunu paylaştı ve ülkenin son dönem performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, konuşmasında hem geçmişin fedakârlıklarına vurgu yaptı hem de geleceğe yönelik hedefleri yineledi.

ulusal kazanımlar ve alanlardaki ilerleme:

Erdoğan, son 24 yılda savunma sanayiinden enerjiye, ulaştırmadan diplomasiye uzanan geniş bir yelpazede önemli mesafeler kat edildiğini belirtti. Kendi teknolojisini geliştiren, savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerini artıran, enerji arz güvenliğini güçlendiren ve ulaştırma altyapısını çağın gereklerine göre yenileyen bir ülke profili çizildiğini ifade etti.

Mesajında ayrıca ülkenin üretim kapasitesinin sürekli büyütüldüğünü ve bu kazanımların müessir ve müreffeh Türkiye’ye giden yolun kilometre taşları olarak görüldüğünü söyledi. Erdoğan, bu çerçevede Türkiye Yüzyılı hedefinin hayata geçirilmesi yönünde kararlılık mesajı verdi.

"Türkiye hamdolsun bugün dünden daha güçlüdür." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı, devamında "İnşallah yarın çok daha güçlü, çok daha itibarlı, her alanda çok daha etkin olacaktır." sözleriyle geleceğe dair beklentilerini paylaştı.

bölgesel sorumluluk ve barış çağrısı:

Türkiye’nin çevresinde ve dünyanın farklı yerlerinde yaşanan çatışma ve krizlerin sürdüğü bir dönemde, ülkenin istikrarını koruduğuna ve anlaşmazlıkların çözümünde sorumluluk aldığını belirten Erdoğan, "Dünyada barış, bölgede barış ve yurtta barış" şiarıyla barış ve adalet için gayret göstermeye devam edileceğini vurguladı.

Erdoğan, 86 milyon olarak ortak değerler etrafında kenetlenmenin Türkiye Yüzyılı hedefini kuvveden fiile geçireceğini ve cumhuriyeti daha aydınlık yarınlara taşıyacaklarını söyledi.

kutlama ve anma mesajı:

Cumhurbaşkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle aziz milletin, Kıbrıs Türkü kardeşlerin ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan vatandaşların bayramını tebrik etti. Yurt dışı misyonlarında bayram coşkusuna katılan misafirlere şükranlarını sundu ve gönül coğrafyasındaki dostları muhabbetle kucakladığını kaydetti.

Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluş sürecine ilişkin anma ve değerlendirmesinde, "Milli Mücadele, birlik ve beraberlik içinde kenetlenen bir milletin, en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğini bütün dünyaya göstermiştir." sözlerini hatırlattı ve Gazi Mustafa Kemal ile silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarını ve şehitleri rahmetle andı.

Mesajını dua ve temenni ile sonlandıran Cumhurbaşkanı, "Rabbim milletçe yolumuzu, bahtımızı açık etsin" diyerek gazilere şükranlarını ifade etti ve "Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun" dedi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: &quot;MİLLİ MÜCADELE, BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE KENETLENEN BİR...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: "MİLLİ MÜCADELE, BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE KENETLENEN BİR MİLLETİN, EN ZOR ŞARTLARDA DAHİ NELERİ BAŞARABİLECEĞİNİ BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERMİŞTİR"

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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