Hilal beldesi girişinde otobüs çatıda durdu; şoför hayatını kaybetti

Şırnak’ın Uludere ilçesi Hilal beldesi girişinde meydana gelen kazada, Antalya'dan Hakkari istikametine giden yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen bir tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs kontrolden çıkarak yoldan çıktı ve bir evin çatısına çarparak durdu.

kaza ve müdahale:

Olay sonrası bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı; yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan otobüs şoförü Sabri Yumak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 14 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

soruşturma:

Olay yerinde yapılan ilk çalışmanın ardından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaza nedeninin tespitine yönelik incelemelerin sürdüğünü bildirdi; kaza yerinde ve araçlarda yapılacak teknik incelemeler, görgü tespitleri ve raporlar doğrultusunda olayın ayrıntıları netleştirilecek.

Kazanın yaşandığı güzergahtaki trafik ve güvenlik önlemleri ile ilgili değerlendirmeler yetkili birimler tarafından yapılacak. Bölge halkı ve ilgili kurumlar, olayın ardından hem yaralılara yönelik sağlık takibini hem de benzer kazaların önlenmesine yönelik adımları yakından takip ediyor.

SABRİ YUMAK HAYATINI KAYBETTİ.