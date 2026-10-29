Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,6133 +0,07%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.474,76 -0,25%
EUR/USD 1,1141 -0,14%
Brent Petrol 110,33 -1,17%
--°

Hilal beldesi girişinde otobüs ile tır çarpıştı: evin çatısına çarpan otobüste 15 yaralı

Antalya-Hakkari seferindeki otobüs ile karşı yönden gelen tırın Hilal beldesi girişinde çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı; birinin durumu ağır.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Hilal beldesi girişinde otobüs ile tır çarpıştı: evin çatısına çarpan otobüste 15 yaralı

kaza yerinde yaşananlar:

Şırnak’ın Uludere ilçesi Hilal beldesi girişinde Antalya’dan Hakkari istikametine giden bir yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak bir evin çatısına çarparak durabildi.

müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi; bazı yaralılar ekiplerin müdahalesiyle, bazıları ise kendi imkânlarıyla hastanelere götürüldü.

yaralananların sevki ve durumu:

Kazada toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından hastalara sevk işlemleri yapıldı ve çoğunluğu Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedenine ilişkin tespitler soruşturma tamamlandıkça netleşecek ve yetkililer tarafından açıklama yapılacak.

Şırnak&#039;ta otobüs ile tır çarpıştı: 15 yaralı

Şırnak'ta otobüs ile tır çarpıştı: 15 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuyuya düşen domuzları iş makinesi kovasıyla genç kurtardı
images

Ocaklıkta benzinle ısınma denemesi köy evini kullanılamaz hale getirdi
images

Parkta yakalanan 17 yaşındaki firari hakkında 152 yıl hapis cezası
images

Çorum'da parkta başlayan tartışma bıçaklı yaralanmayla sona erdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ocaklıkta benzinle ısınma denemesi köy evini kullanılamaz hale getirdi

Trendyol Süper Lig 10. hafta Konyaspor–Galatasaray maçıyla başlıyor

Coşkuyla yürüdü: Osmaneli'nin 29 Ekim fener alayı

izmir'de gürçeşme çevresinde netanyahu yenilgisinin kutlandığı anlar

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş