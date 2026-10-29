Hilal beldesi girişinde otobüs ile tır çarpıştı: evin çatısına çarpan otobüste 15 yaralı

kaza yerinde yaşananlar:

Şırnak’ın Uludere ilçesi Hilal beldesi girişinde Antalya’dan Hakkari istikametine giden bir yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak bir evin çatısına çarparak durabildi.

müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi; bazı yaralılar ekiplerin müdahalesiyle, bazıları ise kendi imkânlarıyla hastanelere götürüldü.

yaralananların sevki ve durumu:

Kazada toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından hastalara sevk işlemleri yapıldı ve çoğunluğu Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedenine ilişkin tespitler soruşturma tamamlandıkça netleşecek ve yetkililer tarafından açıklama yapılacak.

Şırnak'ta otobüs ile tır çarpıştı: 15 yaralı