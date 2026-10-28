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Cumhuriyetin 103. yılında Muğla'dan bilim ve eşitlik çağrısı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyetin 103. yılında bilim, eğitim ve demokrasi vurgusuyla yerel yönetim sorumluluğunu vurguladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Caner Şahin

Cumhuriyetin 103. yılında Muğla'dan bilim ve eşitlik çağrısı

Ahmet Aras'ın 29 Ekim mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyetin ilanının 103. yılı vesilesiyle yayımladığı mesajda, 29 Ekim 1923'ün savaş meydanlarında kazanılan bağımsızlığın millet egemenliğine dayanan bir devlet düzeniyle güvence altına alındığı gün olduğunu hatırlattı. Aras, Cumhuriyetin geçmişte kazanılmış bir zafer olmanın ötesinde geleceğe verilmiş bir söz olduğunu belirtti.

cumhuriyetin temelleri ve toplumsal hedefleri:

Mesajında Cumhuriyetin, hukukun herkese eşit uygulanması; kadınların yaşamın bütün alanlarında özgürce yer alması; çocukların nitelikli eğitime ulaşması; gençlerin geleceklerini kendi topraklarında güvenle kurabilmesi ve emeğin karşılığını bulması gibi temel hedefleri taşıdığını vurguladı. Aras, egemenliği millete veren yönetim biçiminin yurttaşları tebaa olmaktan çıkarıp hakları, sorumlulukları ve iradesi olan eşit bireyler haline getirdiğini ifade etti. Ayrıca eğitimin yaygınlaşmasının, bilimin, kültürün ve sanatın gelişmesinin Cumhuriyetin sağlam temelleri arasında yer aldığını belirtti.

yerel yönetimler ve Muğla'nın sorumluluğu:

Aras, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında hedefin tam bağımsızlık ideali doğrultusunda bilimde, eğitimde, teknolojide, ekonomide, üretimde ve sanayide kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir ülke inşa etmek olduğunu söyledi. Yerel yönetimlerin Cumhuriyetin yurttaşa en yakın yüzü olduğuna dikkat çekerek Muğla'da kamu kaynaklarını halkın yararına kullanma, hizmeti adil biçimde ulaştırma, üretimi destekleme ve doğayı ve ortak varlıkları koruma görevlerini Cumhuriyete karşı sorumluluk olarak benimsediklerini kaydetti.

Aras, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyetin onu sahiplenenlerin iradesiyle yaşayacağını, yeni kuşakların aklı, emeği ve cesaretiyle daha da güçleneceğini belirtti. Mesajını bağımsızlık, özgürlük ve aydınlık geleceğe vurgu yaparak sonlandırdı ve Cumhuriyetimizin 103. yılını kutlayıp Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize minnet ve şükranlarını sundu.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YILI DOLAYISIYLA BİR...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YILI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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