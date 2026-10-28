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Cumhuriyetin mirasını geleceğe taşıma çağrısı: Menteşe'den 29 Ekim mesajı

Başkan Gonca Köksal Aras, Cumhuriyet’in 103. yılı mesajında bağımsızlık, laiklik ve eşitlik vurgusu yaparak gençlere ve kadınlara sorumluluk çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Elif Demir

Cumhuriyetin mirasını geleceğe taşıma çağrısı: Menteşe'den 29 Ekim mesajı

Başkan Köksal Aras’ın 29 Ekim değerlendirmesi:

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin bağımsızlık ve ortak irade sonucu doğduğunu vurguladı. Başkan Köksal Aras, 29 Ekim 1923 tarihinin milletin kendi geleceğine sahip çıktığı bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve bu mirasın korunmasının herkesin ortak görevi olduğunu ifade etti.

Atatürk, kazanımlar ve değerler:

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet’in; laiklik, bilim, kültür, sanat ve eğitimle güçlenen bir devlet anlayışını hayata geçirdiğini hatırlatan Köksal Aras, bu kazanımların kadınların, çocukların ve gençlerin yaşamını aydınlattığını söyledi. Başkan, Cumhuriyet meşalesinin büyük mücadelelerin ardından yakıldığını ve bugün de aynı kararlılıkla taşınması gerektiğini vurguladı.

Menteşe’den yerel sorumluluk vurgusu:

Köksal Aras, Millî Mücadele yıllarında Muğla’da düzenlenen Kocahan Mitingi gibi yerel direniş örneklerinin hafızalarda canlı kaldığını ifade etti. Kentin sokaklarında hissedilen bu kararlılığın, güncel sorumlulukları da beraberinde getirdiğini belirterek; her çocuğun eşit eğitim imkanına ulaşması, her kadının hayatın her alanında özgürce var olması ve gençlerin umutlarını kendi ülkelerinde büyütebilmesi için çalıştıklarını aktardı.

Başkan Köksal Aras, Cumhuriyetin gelecek kuşaklara aktarılmasında eğitimin ve toplumsal eşitliğin merkezi önem taşıdığını söyleyerek, Atatürk’ün emanetine sahip çıkma iradesini yineledi. Mesajında Cumhuriyetin değerlerinin korunmasının sadece anma değil, sürekli bir eylem olduğunu ifade etti.

Köksal Aras, konuşmasını Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Millî Mücadele’nin kahramanları, aziz şehitler ve gaziler için saygı, minnet ve rahmet dilekleriyle sonlandırdı ve tüm yurttaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS, CUMHURİYET&#039;İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS, CUMHURİYET'İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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