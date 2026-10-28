Cumhuriyetin aydınlık yolunu sürdürmek ortak sorumluluğumuz

Başkanın mesajı:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin milletin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin en büyük kazanımı olduğunu ve millî irade ile birlik beraberliğin en güçlü simgesi olduğunu belirtti.

Tatık, atalarımızın büyük fedakârlıklarla emanet ettiği cumhuriyeti korumanın, onun temel değerlerini gelecek nesillere aktarmanın ve ülkemizi her alanda daha ileri taşıma kararlılığıyla çalışmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Tavas için hedefler:

Başkan Tatık, Tavas’ın gelişmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesinin belediyenin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, yerel hizmetlerin cumhuriyetin aydınlık geleceğine katkı sağlayacak şekilde yürütülmeye devam edeceğini söyledi. Cumhuriyetin demokrasi, adalet, eşitlik ve hukukun üstünlüğü değerlerinin yerelde yaşatılmasının altını çizdi.

Anma ve kutlama:

Mesajının sonunda Tatık, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını veren şehitler ile gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti ve milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK