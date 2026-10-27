Cumhuriyetin 103. yılında sağlıkta bilimsel sorumluluk öne çıktı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet geleceğimizi aydınlatan en güçlü değerimizdir" sözleriyle Cumhuriyetin toplum hayatındaki önemine dikkat çekti. Kileci, Cumhuriyetin ilanından bu yana eğitimden bilime, sağlıktan sanata kadar birçok alanda kaydedilen gelişmelerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğini vurguladı.

Cumhuriyetin kazanımları ve gelecek sorumluluğu:

Dr. Kileci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti genç nesillere emanet etmesinin büyük anlam taşıdığına işaret ederek, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında görevin; geçmişin değerlerinden güç alıp geleceğe güvenle yürümek, çalışmak ve üretmek olduğunu belirtti. Eğitim, bilim ve sağlık alanlarında elde edilen birikimin korunması ve bu alanlarda yapılacak çalışmaların ülkenin gelişimine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Mesajında ayrıca, bilginin, bilimin ve eğitimin rehberliğinde yetişen nesillerin Cumhuriyetin en büyük güvencesi olacağını ifade eden Kileci, toplumun refahı için bu anlayışın sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Sağlık kurumlarının rolü ve SANKO'nun yaklaşımı:

SANKO Üniversitesi Hastanesi olarak insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Dr. Kileci, bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek ve topluma değer katmayı öncelik kabul etmek suretiyle ülkenin geleceğine katkı sunmayı kurum olarak bir sorumluluk bildiklerini belirtti. Sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasının, Cumhuriyet değerleriyle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

Kileci, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü büyük gurur ve coşkuyla kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum".

SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ GENEL MÜDÜRÜ DR. KİLECİ: "CUMHURİYET, GELECEĞİMİZİ AYDINLATAN EN GÜÇLÜ DEĞERİMİZDİR"