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Çüngüş okullarında Dünya Gıda Günü'nde sağlıklı beslenme bilinci

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Dünya Gıda Günü'nde öğrencilere muz ve süt dağıtarak sağlıklı beslenme bilincini güçlendirdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çüngüş okullarında Dünya Gıda Günü'nde sağlıklı beslenme bilinci

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öğrencilerle buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği kapsamında, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere muz ve süt ikram edildi ve sağlıklı beslenmenin önemi vurgulandı.

Etkinlik, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gıda Denetim Birimi ile Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirildi. Yerel yönetim temsilcileri tarafından yapılan organizasyon, öğrencilerin gündelik beslenme tercihlerine dikkat çekmeyi amaçladı.

etkinliğin odağı: erken yaşta beslenme bilinci

Program sırasında, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişiminde yeterli ve dengeli beslenmenin rolüne dikkat çekildi. Düzenleyiciler, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasının gerekliliğini katılımcılara aktardı ve gıdaların besin değerine ilişkin temel mesajlar paylaşıldı.

gıda güvenilirliği ve toplumsal bilinç

Etkinlikte ayrıca güvenilir ve besleyici gıdaya erişimin toplum sağlığı açısından taşıdığı önem ele alındı. Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve gıda güvenilirliği konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla bu tür çalışmaların süreceğini bildirdi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇÜNGÜŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE 16 EKİM DÜNYA...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇÜNGÜŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE MUZ VE SÜT DAĞITTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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