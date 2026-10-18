Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Selçuklu mirası Eskil Ulu Camii yeniden ibadete açılmayı bekliyor

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Selçuklu dönemi Ulu Camii restorasyonda; yıllardır kapalı olan yapı için halk, ibadete bir an önce açılmasını bekliyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Selçuklu mirası Eskil Ulu Camii yeniden ibadete açılmayı bekliyor

eskil ulu camii restorasyonda, cemaat yeniden bekliyor

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki tarihi Eskil Ulu Camii için yürütülen restorasyon çalışmaları sürüyor. İlçe sakinleri, Selçuklu dönemine ait olan ve uzun zamandır ibadete kapalı olan caminin bir an önce yeniden cemaatine açılmasını istiyor.

tarihi ve mimari önem:

Ulu Camii, yöre sakinlerinin aktardığına göre Selçuklu eseri ahşap bir yapıya sahip. Emekli öğretmen Yahya Kemal Güdendede (80) caminin ilk olarak mescit şeklinde yapıldığını, daha sonra kuzey ve batı yönlerinde iki kez genişletildiğini belirtiyor. Ayrıca caminin tarihselliğini vurgulamak için Evliya Çelebi'nin kaydına de atıf yapılıyor: 'Altında ırmak akan Eskil kazası Ulu Camisi yazın serin kışın ise sıcak olur'.

Halk hatıralarında caminin sadece ibadet yeri değil, bölge sosyal hayatının merkezi olduğu öne çıkıyor; geçmişte ilçenin yaylalarından gelenler cuma namazlarını burada kılar, köyden gelen misafirlerle toplum arasında kaynaşma sağlanırmış. Yapının zaman içinde üç kez minaresinin yapılıp yıkıldığı da ifade ediliyor.

restorasyon süreci ve yerel beklenti:

Vatandaşlar restorasyonun sürdüğünü ve çalışmanın tamamlanmasını beklediklerini söylüyor. Güdendede, caminin yaklaşık 7 senedir kapalı olduğunu, bundan dolayı toplumun manevi açıdan eksik hissettiğini dile getirdi. Caminin geçmişte Hacettepe Üniversitesi sanat tarihi hocalarının incelemelerine konu olduğu, bu ziyaretten sonra yapızzaman zaman kapandığı bilgisi de aktarılıyor.

Diğer bir ilçe sakini Dursun Altan ise yapının daha önce birçok onarım geçirmesine karşın duvarlardaki çatlaklar ve zemin çökmeleri nedeniyle yeniden restorasyon kapsamında olduğunu belirtti. Altan, caminin yaklaşık 2020 yılından bu yana kapalı olduğunu hatırlattı ve daha önce kısa süreli açılma denemeleri yapılsa da kalan hasarlar nedeniyle yeniden kapatıldığını söyledi.

Yerel halkın ortak talebi, restorasyonun tamamlanmasının ardından caminin tekrar ibadete açılması; özellikle ileri yaştaki köylüler ve eskiden buraya gelen yayla cemaatleri bu açılışı sabırsızlıkla bekliyor. Caminin hem tarihsel hem de toplumsal işlevi, bölge sakinlerinin renovasyon sürecine hassasiyetle yaklaşmasına neden oluyor.

ESKİL ULU CAMİİ&#039;NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ESKİL ULU CAMİİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aileyi merkeze koyan gün: Adana'da bağımlılıkla mücadele festivali
images

Nöbet aralarında hurdaya hayat veren sağlık memurunun atölyesi
images

Onuncu kitap günleri dokuz gün sürdü: Şahinbey'de okuma buluşması
images

Dokuma Park'ta minik keşifler: Antalya çocuk festivali aileleri bir araya getird...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çatı fırtınaya dayanamadı: kız öğrenci yurdunda hasar sonrası ekipler müdahale etti

İnegöl'de kavganın ardından 18 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Gürsu'da toplu konutlarda ek ödeme tartışması büyüyor

Minikler sahada: hareket, oyun ve yeni hatıralar

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti