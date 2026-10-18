Dokuma Park'ta renkli deneyimler: Antalya Çocuk Festivali ailelere ve çocuklara dolu dolu bir gün sundu

Antalya Çocuk Festivali Dokuma Park'ta gerçekleşti

Antalya Çocuk Festivali, Dokuma Park'ta çocukları ve ailelerini bir araya getirerek hem eğlence hem de öğrenme odaklı bir gün sundu. Ziyaretçiler sahne gösterileri, görsel şovlar ve deneyim istasyonları sayesinde çeşitli etkinliklere katıldı; etkinlik alanı özellikle küçük yaştaki katılımcılar için tasarlanmış aktivitelerle doluydu.

zengin atölye programı ve deneyim istasyonları:

Festivalde kurulan deneyim istasyonlarında minikler ve ebeveynleri birlikte etkinlikler gerçekleştirdi. Organizasyona katılan 15-20 firma tarafından hazırlanmış atölyelerde uçak simülatörü, model uçak yapımı, çiçek ekimi, taş boyama, resim, dijital deneyim alanları ve rafting benzeri simülasyonlar yer aldı. Sahne programları arasında bando gösterileri, bubble showlar ve rengârenk maskotların yürüyüşleri dikkat çekti.

Bu yapı, çocukların yalnızca izlemekle kalmayıp aktif şekilde deneyim kazanmasını hedefledi; atölyeler, yaratıcılığı ve el becerisini destekleyecek aktivite setleriyle kurgulandı.

organizasyon hedefleri ve katılımcı izlenimleri:

Hilal Kara, festivalin ilk kez düzenlendiğini belirterek etkinliği geleneksel hâle getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Kara şöyle konuştu: "Bugün burada Antalya Çocuk Festivali’nin ilkini düzenliyoruz. Bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bizim festivalimizde şöyle bir konseptimiz var. Yaklaşık 15-20 firma buraya katıldı. Bu katılan firmalarda deneyim atölyeleri kuruldu. Bu deneyim atölyelerinde çocuklar, anne babalarıyla beraber etkinlikler yapılacak. Mini COP 31 etkinlik alanımız var. Malum biliyorsunuz COP 31 yaklaşıyor. Bununla beraber siz de gördüğünüz gibi görsel şovlar var, sahne etkinlikleri var. Çocuklar, anne ve babalarıyla beraber doya doya vakit geçirecekler".

Kara ayrıca atölyelerin birlikte yapılan etkinliklere odaklandığını vurguladı: "Deneyim atölyelerinde beraber oyun oynuyorlar. Bir atölyede beraber çiçek ekiyorlar, beraber resim yapıyorlar. Beraber uçak simülatörüne biniyorlar. Rafting var mesela. Orada raftingde çocuklar rafting yapıyormuş gibi deneyimliyorlar. Biz aslında Antalya’da yapılan etkinliklerin modellerini bu festivale taşımış olduk. Antalya’da ne kadar anne ve çocuğun ve aile çocuğun beraber gidebileceği etkinlikleri bu festivale getirdik. Burada beraber deneyimliyorlar."

Etkinliğe katılan ziyaretçiler de festivalden memnuniyetlerini dile getirdi. Hakan Akgül, "Bence böyle şeylerin daima olmasını isteriz. Çocuğum şu anda eğleniyor. İlk başta beraber uçak yaptık, top oynadık. Şimdi de balon patlatma etkinliğine katıldık" diyerek devamını istediğini aktardı. Gülçin Ercan ise atölye çalışmalarını öne çıkararak, "Çok güzel buldum. Çocuklar için çok faydalı. Özellikle atölye kısmını çok beğendim. Oğlum orada çok eğlendi. Etkinlikler oldukça çeşitli ve renkliydi. Taş boyama yaptık, balon patlatma etkinliğine katıldık, test çözdük ve bloklama etkinliği yaptık. Birçok etkinliğe katıldık, hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.

Gün boyunca süren gösteriler, atölye etkinlikleri ve sürpriz hediyeler festival alanına hareketli bir atmosfer kazandırdı. Organizasyon ekipleri, farklı yaş gruplarına yönelik içeriklerle hem ailelerin birlikte kaliteli vakit geçirmesini sağladı hem de çocukların yeni deneyimler edinmesine olanak tanıdı. Etkinliği düzenleyenler, benzer içeriklerin ve iş birliklerinin ilerleyen yıllarda daha geniş çaplı olarak tekrarlanmasını hedefliyor.

Antalya Çocuk Festivali'nde aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi