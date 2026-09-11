Cüzdansız ödeme dönemi: Paycell Sticker kart tanıtıldı

Paycell, fiziksel kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran yeni temassız çözümü Sticker Kartı kullanıma sundu. Cüzdan veya kart taşımadan, telefona ya da uygun pürüzsüz bir yüzeye yapıştırılan bu kart formu, kasada tek dokunuşla ödeme yapılmasını sağlıyor.

ürün özellikleri ve kullanım şekli:

Sticker Kart, fiziksel bir kartın ödeme yeteneklerini yapışkan bir formata taşıyor. Temassız POS cihazlarında kullanılabilen ürün, aynı zamanda online alışverişlerde de ödeme imkânı sunuyor. Online ödemelerde Sticker Kart'ın aktivasyonunda kullanılan kart numarası referans alınıyor ve kullanıcılar Sticker Kart'a kredi veya banka kartlarıyla bakiye yükleyebiliyor.

şirketin değerlendirmesi ve hedefi:

Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz konuyla ilgili şunları söyledi: "Paycell olarak Turkcell kalitesiyle geliştirdiğimiz çözümlerimizle kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırıyor, ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Sticker Kart da bu yaklaşımımızın son örneklerinden biri. Telefonun arkası gibi istenilen düz ve pürüzsüz bir yüzeye yapıştırılarak kolayca kullanılabilen Sticker Kart ile temassız ödemeyi günlük hayatın pratik bir parçası haline getiriyoruz. Sticker Kart, temassız POS cihazlarında kullanılabiliyor. Ürün online alışverişlerde de ödeme imkânı sunuyor. Online ödemelerde Sticker Kart’ın aktivasyonunda kullanılan kart numarası kullanılıyor. Kullanıcılar Sticker Kart’a kredi veya banka kartlarıyla bakiye yükleyebiliyor. Önümüzdeki dönemde de ödeme süreçlerini kolaylaştıran çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

Paycell'in bu adımı, temassız ödemeyi daha ulaşılabilir ve pratik hale getirmeyi amaçlıyor; Sticker Kart, kullanıcıların hem mağaza içi hem de internet alışverişlerinde daha hızlı işlem yapmasına olanak tanıyor.

PAYCELL GENEL MÜDÜRÜ SERHAT DOLAZ