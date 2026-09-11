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Tunceli'de doğal bal sezonu açıldı, rekoltenin 900 tonu aşması bekleniyor

Tunceli'de 88 binin üzerinde kovanla başlayan bal sağımında Vali Şefik Aygöl, organik üretimle rekoltenin 900 tonu aşmasının beklendiğini açıkladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tunceli'de doğal bal sezonu açıldı, rekoltenin 900 tonu aşması bekleniyor

Balkaynar köyünde sağım çalışmaları başladı:

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Balkaynar köyünde bu yılki bal sağım sezonu açıldı. Törene katılan Vali Şefik Aygöl, arıcılarla birlikte yapılan sağımı yerinde izleyerek üretim sürecini değerlendirdi. Bölgenin zengin florasının doğal ve kaliteli bal üretimine katkı sağladığını belirten Aygöl, saha incelemelerinin üreticilerle doğrudan iletişimi güçlendirdiğini söyledi.

Rekolte ve kovan sayısı:

Vali Aygöl, kent genelinde 88 binin üzerinde kovan bulunduğunu ve bu yılki bal üretiminin 900 tonu aşmasının beklendiğini açıkladı. Geçen yılki üretimin yaklaşık 100 ton daha altında olduğunu aktaran Aygöl, mevcut rekoltenin geçen yıla göre artış gösterdiğine dikkat çekti.

Arıcılık destekleri ve hedefler:

Aygöl, İl Özel İdaresi, bakanlık ve Arıcılar Birliği iş birliğiyle her yıl en az bin kovan artırma hedefi konulduğunu ifade etti. Geçen yıl dağıtılan kovanların ardından yeni alımların hazırlandığını belirten vali, programın öncelikli amacının mevcut üreticileri desteklemek ve özellikle gençleri sektöre kazandırmak olduğunu vurguladı.

Kalite ve fiyat vurgusu:

Vali, Tunceli balının temel özelliğinin katkı unsuru içermeyen, organik üretim olduğunu belirterek, "Türkiye'de en kaliteli balı en uygun fiyata satan şehirlerden biriyiz" ifadesini kullandı. Aygöl ayrıca florasının gücünün üretilen balın lezzetine doğrudan yansıdığını ve tüketici memnuniyetinin ön planda tutulduğunu sözlerine ekledi.

Bal sağım programına Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Aygöl, üreticilere verimli bir sezon dileyerek desteklerin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

TUNCELİ’DE BAL SAĞIM SEZONU BAŞLADI. KENT GENELİNDE 88 BİNİN ÜZERİNDE KOVAN BULUNURKEN, BU YIL 900...

TUNCELİ’DE BAL SAĞIM SEZONU BAŞLADI. KENT GENELİNDE 88 BİNİN ÜZERİNDE KOVAN BULUNURKEN, BU YIL 900 TONUN ÜZERİNDE BAL ÜRETİMİ BEKLENİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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