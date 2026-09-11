Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3921 +0,00%
Bist 14.429,04 +0,24%
Altın Gram 6.833,63 -0,77%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,05 -3,33%
--°

Efeler'de ruhsatsız yolcu taşımacılığına idari yaptırım uygulandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ruhsatsız yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen sürücüye, video ve yolcu ifadeleriyle kanıtlanarak 100 bin TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Efeler'de ruhsatsız yolcu taşımacılığına idari yaptırım uygulandı

Efeler'de ruhsatsız taşımacılık tespiti:

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Efeler ilçesinde gerçekleştirdiği denetimde, 09 xxx plakalı aracın belediye sınırları içinde çalışma izni veya ruhsat olmadan yolcu taşıdığı belirlendi. Olay, ekiplerin saha çalışması sırasında yapılan inceleme ve kayıtlarla tespit edildi.

Denetimde elde edilen bulgular:

Usulsüz taşımacılığa ilişkin iddialar, araç içi video kaydı ve yolcu mülakatları ile belgelendi. Ekipler, elde edilen görüntü ve tanık beyanlarını değerlendirdi; tespitler doğrultusunda idari işlem başlatıldı.

Uygulanan yaptırımlar ve süreç:

Denetim sonucu sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek/2-3-a maddesi kapsamında 100 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle iptal edilirken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, usulsüz yolcu taşımacılığına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi. Bu uygulamalar, hem yolcu güvenliğinin sağlanması hem de hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla hayata geçiriliyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE ÇALIŞMA İZNİ VEYA RUHSATI OLMADAN YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPTIĞI TESPİT...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE ÇALIŞMA İZNİ VEYA RUHSATI OLMADAN YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜYE 100 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, SÜRÜCÜNÜN BELGESİ 30 GÜN, ARAÇ İSE 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nevşehir Ürgüp'teki 2008 cinayeti yeniden aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında
images

Torbalı'daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı, 6 dosya çözüldü
images

Siverek cezaevinde koğuş yangını: 13 mahkum duman nedeniyle hastaneye kaldırıldı
images

Alanya'da yakalanan uyuşturucu ticareti hükümlüsü cezaevine konuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de üniversite güvenliğinde tedbirler masaya yatırıldı

Kapadokya'da tatilcilere yeni deneyim: aronya hasadı

Nevşehir Ürgüp'teki 2008 cinayeti yeniden aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında

Okula bir eşit başlangıç: Mersin’den 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı