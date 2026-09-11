Efeler'de ruhsatsız yolcu taşımacılığına idari yaptırım uygulandı

Efeler'de ruhsatsız taşımacılık tespiti:

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Efeler ilçesinde gerçekleştirdiği denetimde, 09 xxx plakalı aracın belediye sınırları içinde çalışma izni veya ruhsat olmadan yolcu taşıdığı belirlendi. Olay, ekiplerin saha çalışması sırasında yapılan inceleme ve kayıtlarla tespit edildi.

Denetimde elde edilen bulgular:

Usulsüz taşımacılığa ilişkin iddialar, araç içi video kaydı ve yolcu mülakatları ile belgelendi. Ekipler, elde edilen görüntü ve tanık beyanlarını değerlendirdi; tespitler doğrultusunda idari işlem başlatıldı.

Uygulanan yaptırımlar ve süreç:

Denetim sonucu sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek/2-3-a maddesi kapsamında 100 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle iptal edilirken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, usulsüz yolcu taşımacılığına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi. Bu uygulamalar, hem yolcu güvenliğinin sağlanması hem de hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla hayata geçiriliyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE ÇALIŞMA İZNİ VEYA RUHSATI OLMADAN YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜYE 100 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, SÜRÜCÜNÜN BELGESİ 30 GÜN, ARAÇ İSE 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.