Gümüşova OSB'de altyapı ve personel odaklı çözüm planı

Gümüşova OSB’de sanayici buluşması: öncelikler ve adımlar

Düzce’de Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Sanayici Buluşmaları İstişare Toplantısı'na Vali Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, il müdürleri ve Gümüşova OSB’de yatırım yapan sanayiciler katıldı. Toplantıda bölgenin altyapı ihtiyaçları, yatırımcı talepleri ve istihdama yönelik planlar ele alındı.

gümrük müdürlüğü için somut yapılanma:

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’ye Gümrük Müdürlüğü kazandırılması yönündeki çalışmaların hukuken tamamlandığını, fiziki hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Özlü, müdürlüğün Gümüşova OSB’ye yakın bir noktada kurulacağını, imar planı değişikliklerinin yapıldığını ve D-100 karayolundan giriş-çıkış düzenlemesinin çözüldüğünü aktardı. Toprak ve kaya dolgusu çalışmalarının belediye tarafından yürütüleceğini; müdürlük binasının ise Ticaret ve Sanayi Odası tarafından inşa edilip Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne devredileceğini söyledi. Özlü, bu birimin ihracatçı firmaların kullanımına sunulması ve hizmete alınması için hedef tarih olarak 2027 başını işaret etti.

kalifiye iş gücü ve iş kulübü yaklaşımı:

Toplantıda öne çıkan diğer bir konu kalifiye personel ihtiyacı oldu. Özlü, Düzce İş Kulübü aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edilmesine katkı sağlandığını hatırlatarak, Gümüşova OSB’de faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç duyduğu niteliklerin belirlenmesi ve gerektiğinde mesleki eğitimin organize edilmesi yönünde yeni çalışmalar yapılabileceğini söyledi. Bu adım, firmaların kısa vadeli personel açığını kapatmayı ve uzun vadede sektörel ara eleman yetiştirmeyi hedefliyor.

altyapı sorunlarının çözüm süreci:

Vali Mehmet Makas toplantının amacı olarak sanayicilerin somut sorunlarına çözüm üretmeyi vurguladı. Makas, bölgedeki çalışmaların devlet gözüyle koordineli yürütülmesi için vali yardımcılarının OSB’lere görevlendirildiğini, Gümüşova için Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz’ın süreci takip ettiğini belirtti. Makas, Gümüşova OSB’de öncelikli iki ana sorunun bulunduğunu ifade ederek bunların içme suyu ve atık su tahliyesi olduğunu söyledi ve bu problemler için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve OSB’nin ihtiyaçlarının karşılanması yönünde gerekli adımların atılacağı kaydedildi.

Vali Makas ayrıca, otoban bağlantısı ve Gümrük Müdürlüğü çalışmaları için Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye teşekkür ederek Özlü’nün belirlediği vizyon doğrultusunda tarım, turizm, ticaret ve taşımacılığı kapsayan 4T formülüne vurgu yaptı. Makas, sanayicilerin önünü açmak, istihdamı artırmak ve bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlamak için ortak hareket edileceğini belirtti.

Toplantı boyunca sanayici, OSB yönetimi, belediye ve valilik arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekildi. Vali Makas, Türkiye genelinde son 20-25 yılda görülen ortak karar alma ve uygulama modelinin Gümüşova'da da üst düzeyde uygulanacağına inanç belirtti ve toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Düzce'de sanayicilerin sorunları dinlendi