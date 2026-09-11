Denizli Büyükşehir’den Buldanlı kadınlara yöresel pazar desteği

Denizli Büyükşehir belediyesi Buldan'da kadın üreticilere satış alanı sağladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldanlı kadınların ürettiği el emeği ürünleri ekonomiye kazandırmak amacıyla ilçede yeni bir adım attı. İlçe merkezinde uygun noktalara kurulan satış stantları, hem üretimin hem de doğrudan satışın yapılabileceği alanlar sunuyor.

kurulum ve stantların özellikleri:

Kurulum çalışmaları Buldan Nuri Akın Parkı başta olmak üzere belirlenen noktalarda tamamlandı. Stantlar; yiyecek, giyecek, takı, süs eşyaları ve yöresel ürünler gibi farklı kategorilerde el emeği eserlerin sergilenmesine ve satışına imkân verecek şekilde düzenlendi. Kısa süre içinde hak sahibi kadınlara tahsis edilecek stantlar, üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmasını sağlayacak.

amaç ve beklentiler:

Proje kapsamında hedeflenen temel unsurlar arasında kadın istihdamını desteklemek, aile ekonomisine katkı sağlamak ve yerel kalkınmayı hızlandırmak bulunuyor. Belediye yetkilileri, 'Yöresel Pazar' projesinin, Buldanlı üreticilere sürdürülebilir gelir imkânı sunmasını ve bölge ekonomisine olumlu katkı yapmasını bekliyor. Stant kurulumlarının tamamlanmasının ardından pazarın önümüzdeki günlerde bir törenle hizmete açılması planlanıyor.

Yöresel Pazar uygulaması, üretici ile tüketici arasındaki aracıları azaltarak el emeği ürünlerin doğrudan değer bulmasını amaçlıyor ve kadınların yerel ekonomideki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BULDANLI KADIN ÜRETİCİLERİN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNİ EKONOMİYE KAZANDIRMASI AMACIYLA İLÇEYE ÖZEL SATIŞ STANTLARI YERLEŞTİRDİ.-BULDAN NURİ AKIN PARKI’NA KURULAN STANTLAR, KADINLARIN YİYECEKTEN GİYECEĞE, TAKIDAN YÖRESEL ÜRÜNLERE KADAR PEK ÇOK EL EMEĞİ ESERİNİ SATMASINA İMKAN SAĞLAYACAK.