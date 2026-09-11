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Gümüşova osb'de altyapı ve personel sorunlarına ortak çözüm adımı

Gümüşova OSB'de düzenlenen toplantıda altyapı ve nitelikli iş gücü eksikliği masaya yatırıldı; gümrük müdürlüğünün 2027 başında devreye girmesi hedefleniyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:19

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gümüşova osb'de altyapı ve personel sorunlarına ortak çözüm adımı

düzce’de sanayici buluşması gerçekleştirildi:

Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Sanayici Buluşmaları İstişare Toplantısına Vali Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, il müdürleri ve Gümüşova OSB’de yatırım yapan sanayiciler katıldı. Toplantıda bölgenin altyapı ihtiyaçları, yatırımcı talepleri ve çözüm önerileri gündeme alındı.

gümrük müdürlüğü için somut adımlar:

Toplantıda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gümüşova OSB’ye yakın bir lokasyonda kurulacak Gümrük Müdürlüğü çalışmalarında hukuki sürecin tamamlandığını ve fiziki adımların sürdüğünü aktardı. Özlü, imar planı değişikliklerinin yapıldığını, D-100 kara yolundan giriş-çıkışın düzenlenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ve toprak ve kaya dolgusu işlerini belediye olarak üstlendiklerini söyledi. Ayrıca binayı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuracağını belirten Özlü, bu birim tamamlandıktan sonra devrinin Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yapılacağını ve birimin orada işletileceğini ifade etti. Özlü, "Bu müdürlüğün 2027 başında devreye girmesini hedefliyoruz" dedi.

altyapı ve kalifiye personel ihtiyacı:

Sanayicilerin öne çıkardığı bir diğer önemli konu kalifiye personel ihtiyaçları oldu. Özlü, Düzce İş Kulübü aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişinin işe yerleştirilmesine katkı sağlandığını belirterek, Gümüşova OSB’deki firmaların ihtiyaç duyduğu niteliklerin tespit edilmesi ve gerektiğinde mesleki eğitimin verilmesi için yeni bir çalışmanın başlatılabileceğini söyledi.

Vali Mehmet Makas toplantının amaçlarını, kamu kurumları ile sanayici arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve sanayicilerin dertlerine çözüm üretmek olarak özetledi. Makas, OSB’lerde yaşanan sorunların daha geniş bir plan dahilinde takip edilmesi için vali yardımcılarının görevlendirildiğini ve Gümüşova için Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz’ın muhatap olarak belirlendiğini kaydetti.

Vali Makas, Gümüşova OSB’nin iki öncelikli altyapı sorununa dikkat çekti: içme suyu ve atık su tahliyesi. Bu konuların çözümü için çalışmaların sürdüğünü ve altyapı eksikliklerinin giderileceğini söyledi. Ayrıca otoban bağlantısı ile gümrük müdürlüğü çalışmalarında emeği geçenlere, özellikle Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye teşekkür ederek bölge için belirlenen vizyonu anımsattı. Makas, sanayici, OSB yönetimi, belediye ve valilik arasındaki ortak karar alma ve yürütme kültürünü Türkiye genelinde son 20-25 yılda artan bir trend olarak değerlendirdi ve burada da benzer bir iş birliği sergileneceğine inandığını belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, DÜZCE GÜMÜŞOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN (OSB) EV SAHİPLİĞİNDE...

BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, DÜZCE GÜMÜŞOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN (OSB) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN “SANAYİCİ BULUŞMALARI İSTİŞARE TOPLANTISI”NA KATILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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