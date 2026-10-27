CW Enerji'den düz çatı GES uygulamalarına yenilikçi montaj sistemi

CW Enerji yeni nesil düz çatı montaj sistemini tanıttı

CW Enerji, mühendislik ekibinin geliştirdiği fotovoltaik montaj sistemiyle düz çatı GES uygulamalarına yönelik yeni bir çözüm sundu. Sistem; yüksek mekanik dayanım, esneklik ve saha uygulama kolaylığı hedeflenerek tasarlandı. Şirket yetkilileri, çözümün farklı çatı tiplerine ve proje ihtiyaçlarına hızlı cevap verecek şekilde kurgulandığını vurguluyor.

tasarım ve dayanım özellikleri:

Yeni sistem, özellikle ağır iklim koşullarına karşı güvenlik sağlayacak biçimde tasarlandı. Sistem; 5.400 Pa kar yükü ve 2.400 Pa rüzgâr yükü dayanımı sağlayacak şekilde mühendislik hesaplarıyla geliştirildi. Tasarım hem balastlı hem de ankrajlı uygulamaları destekleyerek tek bir platform üzerinden farklı montaj ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Ayrıca sistemde kullanılan özel kauçuk taban, çatı yüzeyi ile metal konstrüksiyon arasındaki doğrudan teması azaltmayı hedefliyor; bu sayede titreşim iletimi sınırlandırılıyor ve çatı yüzeyine yönelik mekanik etkiler azaltılıyor. Entegre kablo kanalı ise harici kablo taşıma çözümlerine olan ihtiyacı azaltarak daha düzenli bir kablo yönetimi sunuyor.

uygulama kolaylığı ve saha faydaları:

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, çözümün sadece teknik bir yenilik olmadığını; "güneş enerjisi projelerinde verimliliği, esnekliği ve uygulama kolaylığını artırmaya yönelik mühendislik yaklaşımlarının bir sonucu" olduğunu belirtti. Sarvan sözlerine şu ifadeyle devam etti: "Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz yeni sistemimiz, balastlı ve ankrajlı uygulamaları tek bir platformda bir araya getirerek farklı çatı tiplerine ve proje ihtiyaçlarına uyum sağlayabiliyor."

Sarvan ayrıca sistemin bir arada sunduğu özellikleri şöyle sıraladı: "5.400 Pa kar ve 2.400 Pa rüzgâr yüküne dayanım, balastlı ve ankrajlı kullanım imkânı, titreşim azaltmaya yardımcı kauçuk taban, entegre kablo kanalı, entegre topraklama barası yuvası, farklı panel ölçülerine uyarlanabilir yapı ve yarı montajlı hızlı kurulum özellikleriyle yeni CW Enerji düz çatı sistemi; GES projelerinde güvenlik, uygulama kolaylığı ve sistem bütünlüğünü aynı tasarım altında bir araya getiriyor."

Sonuç olarak şirketin sunduğu bu montaj platformu, saha işi hızını artırmayı, kurulum kaynaklarını optimize etmeyi ve proje bütünlüğünü korumayı amaçlıyor. Özellikle yüksek mekanik dayanım gerektiren projelerde tercih edilebilecek bir altyapı alternatifi olarak öne çıkıyor.

CW ENERJİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI TARIK SARVAN