Hakkâri'de girişim ofisi genç fikirleri üretime taşıyacak

Hakkâri'de girişim ofisi projesi:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ile Hakkâri Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Girişim Ofisi (GO), gençlerin yenilikçi fikirlerini ekonomik değere dönüştürmeyi ve üniversite‑sanayi ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Kurulum çalışmalarını yerinde incelemek üzere Hakkâri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Erol Baykara, Hakkâri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Avcı, Van TEKNOKENT Genel Müdürü Dr. Yasemin Yetkim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar‑Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Figen Şiri ve Uzman Başak Apaydın Avşar bir araya geldi.

İncelemelerin ardından proje Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapana sunuldu; ofisin sağlayacağı imkânlar ve uygulamaya geçirilmesine ilişkin adımlar masaya yatırıldı. Kurulacak yapının, kentteki genç nüfusun teknoloji ve girişimcilik alanındaki kapasitesini harekete geçirmesi bekleniyor.

hedefler ve hizmet alanları:

Girişim Ofisi; üniversite öğrencilerine, akademisyenlere, genç girişimcilere, KOBİ’lere, sanayicilere ve iş fikri taşıyan vatandaşlara rehberlik sağlamayı amaçlıyor. Ofis, girişimcilere iş modeli geliştirme, proje hazırlama, uygun teşvik ve desteklere erişim, finansman imkânlarını değerlendirme ve ticarileştirme konularında destek sunacak şekilde planlanıyor.

Bu destek mekanizmaları sayesinde yenilikçi fikirlerin yalnızca konsept aşamasında kalmayıp uygulanabilir projelere, yatırıma ve sürdürülebilir işletmelere dönüşmesi hedefleniyor. Ayrıca ofis çalışmalarının teknoparklar, Ar‑Ge ve inovasyon destekleriyle uyumlu şekilde yürütülmesi öngörülüyor.

ekosistemin tamamlayıcı unsurları:

Hakkâri’de kurulan Girişim Ofisi, mevcut teknoloji eğitim ve üretim altyapılarıyla tamamlayıcı bir ilişki kuracak. İlde faaliyet gösteren DENEYAP Teknoloji Atölyesi, gençlere tasarım, yazılım, elektronik ve robotik gibi alanlarda yetkinlik kazandırıyor. Yapımı tamamlanan ve hizmete hazır olan Milli Teknoloji Atölyesi ise proje geliştirme, uygulama ve üretime dönüştürme için fiziksel imkan sunuyor.

Bu atölyeler ile Girişim Ofisi arasındaki entegrasyon, eğitimle başlayan yetkinlik kazanım süreçlerinin proje üretimine ve işletme kurmaya kadar uzanmasını sağlayacak. Ofisin mentorluk, fizibilite desteği ve finansman yönlendirmesi sunmasıyla gençlerin projelerini ticarileştirmede hızlanma bekleniyor.

beklenen etkiler ve iş birliği:

Projenin hedefleri arasında Hakkâri’nin yerel potansiyelini harekete geçirmek, gençlerin teknoloji tabanlı iş fikirlerini geliştirmelerini sağlamak ve girişimcilerin destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştırmak yer alıyor. Üniversiteler ve iş dünyası arasında kurulan kalıcı iş birlikleri, bölgesel kalkınma hedeflerine katkı sunacak.

Çalışmaların, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır öncülüğünde yürütülen milli teknoloji hamlesinin yereldeki yansımaları açısından önem taşıdığı vurgulanıyor. İlin genç nüfusunun bilim, teknoloji ve girişimcilik alanındaki potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik desteklerin süreceği bildirildi.

Erol Baykara projeyi il için bir fırsat olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı: Hakkâri’nin genç nüfusu önemli bir potansiyel taşıyor. Bu potansiyeli bilim, teknoloji ve girişimcilikle buluşturarak gençlerin kendi projelerini geliştirmelerine ve iş fikirlerini hayata geçirmelerine imkân sağlanması amaçlanıyor. DENEYAP Teknoloji Atölyesi, hizmete hazır Milli Teknoloji Atölyesi ve kurulması planlanan Girişim Ofisi ile birbirini tamamlayan bir teknoloji ve girişimcilik altyapısı oluşturuluyor. Girişim Ofisi, başlangıç maliyetlerini azaltma, destek ve finansmana erişimi kolaylaştırma konusunda girişimcilere katkı sağlayacak. Üniversiteler, kamu kurumları ve iş dünyasıyla kurulacak iş birliklerinin bu hedeflere ulaşmada kritik rol oynayacağı ifade edildi.

Yetkililer, projeye katkı sağlayanlara teşekkür ederek Hakkâri’nin üretim, teknoloji ve istihdam odaklı kalkınma hedeflerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Girişim Ofisi’nin devreye girmesiyle yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi ve bilimsel bilginin ekonomik değere dönüşmesi yönünde somut adımlar atılması bekleniyor.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN YYÜ) İLE HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ ORTAKLIĞINDA HAYATA GEÇİRİLEN GİRİŞİM OFİSİ (GO), GENÇLERİN YENİLİKÇİ FİKİRLERİNİ EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRMEYİ VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYOR.