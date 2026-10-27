Yerli madencilik çözümlerine destek: TEKNOFEST'te genç takımlar ödüllerini aldı

TEKNOFEST maden teknolojileri yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Türk Altın İşletmeleri paydaşlığında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışmasının dereceye giren takımları, Türk Altın İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Yarışma, madencilik sektörüne yerli ve yenilikçi teknolojiler kazandırmayı ve saha uygulanabilir projeleri desteklemeyi hedefliyor.

ödüller ve dereceye giren takımlar:

Tören sonunda birincilik kürsüsüne çıkan Oremind takımı birinci oldu. İkinciliği Ergenekon, üçüncülüğü ise Yıldız Maden takımı elde etti. Dereceye giren takımlara ödül olarak birinciye 18, ikinciye 12 ve üçüncüye 6 Cumhuriyet altını verildi. Ödüller, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Abdurrahman Alp Beyaz tarafından takdim edildi.

Törende takım temsilcileri projelerinin teknik detaylarına ilişkin sunumlar yaptı; saha uygulanabilirliği, olası uygulama alanları ve madencilik sektörüne sağlayacağı katkılar ele alındı. Şirket yönetimi sunumları, Ar-Ge ve sürdürülebilir madencilik hedefleri doğrultusunda değerlendirdi.

şirketin vizyonu ve gençlere verilen destek:

Açılış konuşmasında Abdurrahman Alp Beyaz, yarışmanın paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve madenciliğin ülke ekonomisinin tam bağımsızlığı yolundaki rolüne vurgu yaptı. Beyaz, madenciliğin teknolojiden savunma sanayine uzanan pek çok alanda temel oluşturduğunu belirterek, bu alandaki çalışmaların önemine dikkat çekti.

Beyaz ayrıca finalist projelerin sadece ödülle kalmayacağını, Ar-Ge merkezinde geliştirilip hayata geçirileceğini ve şirketin madencilikte "oyun değiştirici" olma hedefi doğrultusunda nitelikli insan kaynağına yatırım yapacaklarını söyledi. Hedefler arasında TEKNOFEST çıktılarının ticarileştirilmesi ve burs programlarının yaygınlaştırılması bulunuyor.

Türk Altın İşletmeleri, yarışmayla eş zamanlı olarak madencilik teknolojileri geliştirme ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme amacıyla destek programları yürütüyor. Bu kapsamda Geleceğin Madencileri Bursu ile lisans öğrencilerine, Cabir b. Hayyan Yurt Dışı Eğitim Bursu ile ise ileri düzey araştırmacılara yönelik burs imkanları sunuluyor. Şirket ayrıca yarışmada öne çıkan fikirlerin geliştirilmesi, test edilmesi ve ticarileştirilmesi için bir Türk Altın Ar-Ge Merkezi projesi hayata geçirmeyi hedefliyor.

Ödül töreni, pasta kesimi ve şirket yöneticileri ile genç ekipler arasındaki sohbetlerin ardından hatıra fotoğrafları ile son buldu. Organizasyon, sektöre yeni teknolojiler kazandırma ve genç yetenekleri destekleme amacıyla atılmış somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABDURRAHMAN ALP BEYAZ (ORTADA)