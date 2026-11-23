Kaza ve müdahale:

Ankara Eskişehir Yolu üzerinde, Ankara'ya 41 kilometre kala 6 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobillerden birinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve yol güvenliği:

Kazanın çıkış nedeni henüz belirlenemedi; polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Ekipler, araçların pozisyonunu ve görgü tanıklarının ifadelerini alarak soruşturmayı sürdürüyor.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücüleri trafik kurallarına uymaya, takip mesafesini korumaya ve dikkatli seyretmeye davet etti.

ANKARA ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİNDE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA, ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.