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Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kilo metamfetamin bulundu

Eskişehir'de 17 Ekim 2026'de düzenlenen operasyonda 2 parça halinde toplam 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kilo metamfetamin bulundu

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kilo metamfetamin bulundu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 17 Ekim 2026 tarihinde operasyon düzenledi. Aramalarda 2 parça halinde toplam 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

operasyon detayları:

Ele geçirilen maddeler iki ayrı parça halinde bulundu. Olayla ilgili olarak "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

güvenlik çalışmaları ve takip:

Emniyet yetkilileri, Eskişehir’in huzur ve güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Benzer suçlara karşı yürütülen operasyonların sürdürüleceği vurgulandı.

ESKİŞEHİR&#039;DE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 PARÇA...

ESKİŞEHİR'DE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 PARÇA HALİNDE TOPLAM 2 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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