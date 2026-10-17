Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kilo metamfetamin bulundu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 17 Ekim 2026 tarihinde operasyon düzenledi. Aramalarda 2 parça halinde toplam 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

operasyon detayları:

Ele geçirilen maddeler iki ayrı parça halinde bulundu. Olayla ilgili olarak "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

güvenlik çalışmaları ve takip:

Emniyet yetkilileri, Eskişehir’in huzur ve güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Benzer suçlara karşı yürütülen operasyonların sürdürüleceği vurgulandı.

ESKİŞEHİR'DE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 PARÇA HALİNDE TOPLAM 2 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.