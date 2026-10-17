Kırıkkale'de Özgür Özel'den seçim seferberliği: en geç 15 ay

Kırıkkale'de Özgür Özel'den seçim seferberliği

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı ön seçimi öncesinde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda Özel’i, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve ilçe başkanları karşıladı. Divan başkanlığına eski CHP Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay seçildi.

kampanya çağrısı:

Partililerden seçim çalışmalarına hazırlanmalarını isteyen Özel, "Belirlenen siyaseti genel merkezden öğrenmeleri, belirlenen kampanyayı, sloganı, vaadi sokak sokak, mahalle mahalle, tarla tarla, fabrika fabrika, her yerde birebir anlatmaları ve en geç 15 ay sonra yapılacak olan seçim için dünya siyaset tarihinin en uzun, en kalabalık, en kararlı, en coşkulu seçim kampanyasını yapmak için yola koyulmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

yeni dönem ve iktidar hedefi:

Yeni Parti ile birlikte yeni bir siyasi dönem başlatacaklarını söyleyen Özel, "Yeni partiyle birlikte öyle bir yol açıyoruz ki artık Kırıkkale’de de Türkiye’de de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yarından itibaren yeni bir dönemi başlatıyoruz" diye konuştu.

İktidar hedeflerine ilişkin de Özel, "Ben size dikensiz gül bahçelerinden iktidara yürümeyi değil, o dikenlerin üstüne basıp, o dikenleri kıra kıra iktidara yürümeyi vaat ediyorum. Ben size mücadele, azim ve hep birlikte haysiyetli bir yürüyüş vaat ediyorum. Ben size bu yolun sonunda benim, partimin, çevremin değil, milletin iktidarını vaat ediyorum" dedi.

Konuşmasının sonunda partililere "Milletin iktidarını kurmaya hazır mısınız?" diye seslenen Özel, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, KIRIKKALE'DE YAPTIĞI KONUŞMADA, EN GEÇ 15 AY SONRA SEÇİM YAPILACAĞINI ÖNE SÜREREK PARTİLİLERİNE SEÇİM KAMPANYASI İÇİN HAZIRLIK ÇAĞRISINDA BULUNDU.