Mudurnu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza detayları:

Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti - Mudurnu kara yolu Yeniceşeyhler mevkiinde meydana gelen kazada, sürücü İsmail K. yönetimindeki 06 DIN 092 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumuna ilişkin bilgiler:

Kazada sürücü İsmail K. hafif yaralanırken, araçtaki yolcu Bilal K. ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan açıklamada Bilal K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Güvenlik ve inceleme çalışmaları:

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Trafik güvenliği ve kazanın kesin nedeni hakkında yapılacak teknik değerlendirmeler sonucunda yetkililer bilgi verecek. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKARAK AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLDE 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.